Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), la edad promedio en México va en incremento en este 2025.

De acuerdo con Conapo, las proyecciones a futuro de las edades de la población mexicana no son alentadoras, ya que, según los estudios, la edad mediana de la población mexicana en 2050 será de 43 años; por otro lado, el porcentaje de adultos mayores será de 34.2% para 2070.

¿Cuál es la edad promedio de los mexicanos según Conapo?

De acuerdo con el organismo, la edad promedio de los mexicanos en este año, 2025, es de 30.5 años. Por otro lado, cabe destacar que los estados con mayores índices de envejecimiento en el país son Ciudad de México y el Estado de México.

Estos estados reportan envejecimiento demográfico

El caso de Ciudad de México y del Estado de México no es aislado, ya que en el país se reportan 27 estados que están en una etapa moderada-avanzada de envejecimiento demográfico. Otros ejemplos de estados con mayor índice de envejecimiento son:

Veracruz

Morelos

¿Por qué México tiene más población de adultos mayores?

Entre los factores que ocasionan el envejecimiento demográfico están:

Baja tasa de natalidad en México: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de natalidad bajó 3.7% entre 2023 y 2024.

Factores sociales y económicos: Verónica Montes de Oca Zabala, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), dio a conocer que una de las principales razones por las que los jóvenes no quieren hijos es que “las nuevas generaciones se encuentran en contextos de gran competencia laboral y educativa. Enfrentan obstáculos respecto al poder adquisitivo y la formalización del trabajo. Asimismo, experimentan incertidumbre, y esto permea en sus planes a largo plazo, lo cual incluye plantearse el tener o no descendencia”.

Incremento de la esperanza de vida de los mexicanos: Gracias a la mejora en los servicios de salud en comparación con décadas pasadas.

Migración de la población joven en México.

