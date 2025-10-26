INAPAM: ¿Por qué hay más mujeres mayores que hombres en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en México existe una tendencia al alza en el número de mujeres adultas mayores en comparación que los hombres, y detrás de esto hay una explicación que a continuación te compartimos.

Hay más mujeres mayores que hombres en México

Este fenómeno, el Inapam lo denomina “feminización del envejecimiento”, y va más allá de la tasa de natalidad o del sistema de salud, ya que tiene relación con los accidentes, los casos de violencia y las enfermedades que contribuyen a una mayor tasa de mortalidad entre los hombres adultos.

Asimismo, el Inapam declaró que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres por factores biológicos.

¿En qué estados hay más personas adultas mayores?

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), la Ciudad de México y el Estado de México son dos de las entidades con mayor envejecimiento en el país. Por otro lado, también reportó que 27 estados se encuentran en una etapa moderada o avanzada de envejecimiento demográfico. Asimismo, Veracruz y Morelos son otras dos entidades que presentan un envejecimiento más pronunciado.

¿Por qué la población de adultos mayores en México ha incrementado?

De acuerdo con el Inapam, existen al menos cuatro factores que influyen en el aumento de la mediana de edad de los mexicanos. Entre los principales fenómenos demográficos que incrementan la tasa de envejecimiento están:

Disminución de la tasa de natalidad en México.

Aumento de la esperanza de vida de los mexicanos.

Reducción de embarazos y mortalidad.

Migración de la juventud mexicana.

