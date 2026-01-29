Pensión IMSS: en esta fecha de febrero cae el segundo pago de 2026

De cara a febrero de 2026, las personas pensionadas del IMSS mantienen especial interés en conocer cuándo se realizará el depósito de su pensión, ya que este ingreso forma parte de los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos bajo la Ley de 1973. La atención está puesta en la fecha exacta de pago del segundo mes del año, la cual será unos días después de lo que comúnmente se espera, de acuerdo con las reglas del propio instituto.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de febrero 2026?

El IMSS acostumbra a pagar las pensiones el primer día de cada mes. No obstante, en febrero de 2026, el calendario laboral ajusta esto, ya que el día 1 cae en domingo y el lunes 2 es un día de descanso obligatorio e inhábil debido a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

De acuerdo con la página oficial del IMSS, si el primer día del mes es inhábil, el pago se efectúa al día siguiente hábil. Dado que esta situación se presenta en esta ocasión, el pago se realizará hasta el martes 3 de febrero. Justo así lo establece el calendario publicado en la página oficial.

Calendario de pagos y recomendaciones financieras

De acuerdo con el Calendario de pago de pensiones 2026 del IMSS, las fechas oficiales de dispersión para cada mes son las siguientes:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Para quienes no han cobrado la Pensión IMSS de enero 2026

Quienes aún no hayan recibido su Pensión IMSS de enero de 2026 pueden verificar el estado de su depósito directamente en su banco o acudir a la ventanilla. Si detectan alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver el inconveniente.

Este cambio en la fecha del pago del segundo ingreso de 2026 subraya la importancia de la planificación financiera, sobre todo para quienes dependen de esta prestación como ingreso mensual principal. A pesar de que el retraso sería de dos días, se debe considerar este tipo de eventualidades para prevenir inconvenientes.

Para conocer la fecha exacta del pago de la Pensión de febrero de 2026, así como cualquier actualización relevante y la confirmación oficial, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del IMSS.

OF