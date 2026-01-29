La mañana de este jueves 29 de enero, el peso sube frente al dólar; el tipo de cambio se cotiza 17.18 pesos por unidad, lo que equivale a una caída de la divisa estadounidense de 0.3 % según datos de Bloomberg.

Cotización de otras divisas

De acuerdo con datos de Bloomberg, el dólar australiano lideró las ganancias entre las divisas del Grupo de los 10 frente al billete verde este jueves, con un avance de 0.6 %, mientras que la moneda neozelandesa subió un 0.5 %. Por otro lado, el franco suizo se apreció un 0.3 por ciento.

Tipo de cambio Diario Oficial de la Federación (DOF)

El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este jueves 29 de enero que el tipo de cambio se registra en 17.2322 pesos por dólar.

Te puede interesar: SAT confirma que estos pensionados pagarán ISR y el nuevo tope máximo de la UMA

Banco Compra Venta Afirme 16.60 18.00 Banco Azteca 16.95 17.39 BBVA Bancomer 16.33 17.46 Banorte 16.00 17.55 Banamex 16.71 17.65 Scotiabank 16.70 18.20

Con información de Bloomberg y Diario Oficial de la Federación (DOF).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS