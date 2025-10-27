Estados Unidos incauta 400 armas con destino a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses aseguraron 400 armas que iban con destino a México.

En redes sociales, el diplomático anunció que, en el operativo, fueron detenidos los presuntos responsables de contrabando de armas.

"Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente (...) Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados", escribió Johnson en su cuenta de X.

De acuerdo con Fox News, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en Laredo, Texas, arrestaron a un padre e hijo acusados de contrabando de cientos de armas de fuego, incluidos rifles, cargadores y municiones a México.

Lo anterior, después de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), descubrieron compartimentos ocultos en dos remolques en la frontera entre México y Estados Unidos.

Funcionarios de HSI afirmaron que las armas se dirigían a México, "donde los cárteles alimentan la violencia".

Los presuntos criminales fueron aprehendidos por cargos de contrabando federal de armas de fuego y entregados al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en espera de su primera comparecencia ante tribunal.

