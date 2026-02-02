Pensión de viudez del IMSS: ¿cómo se calcula en 2026?

En pleno comienzo de 2026, la pensión de viudez del IMSS representa un ingreso fundamental para la estabilidad económica de las personas que dependen del asegurado fallecido.

Gracias a su actualización anual por la inflación, este beneficio busca garantizar un respaldo financiero sostenido en el tiempo para quienes enfrentan la pérdida de su principal sostén económico. En esta nota te contamos los detalles.

La regla para calcular la pensión de viudez es muy sencilla, ya que esta equivale al 90% de la pensión que el trabajador recibía —o que le habría correspondido— por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada.

El porcentaje no cambia; lo que sí varía es la base de cálculo, según el régimen bajo el cual cotizó la persona fallecida:

Ley 73: para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Ley 97: para quienes iniciaron a partir de esa fecha.

¿Cómo puedo calcularla en la práctica?

El proceso puede resumirse en dos pasos claros:

Definir la pensión base del trabajador fallecido.

Es el monto mensual que recibía o le habría correspondido recibir.

Aplicar el 90 por ciento

Se multiplica la pensión base por 0.90.

O sea, si al trabajador le correspondían 10 mil pesos mensuales, la pensión de viudez sería de 9 mil pesos al mes.

Además, hay que considerar que la pensión no se queda congelada, ya que, como cada año, el IMSS actualiza los montos con base en la inflación (INPC).

Para quienes ya recibían pensión antes de 2026, el ajuste suele reflejarse a inicios del año. Si la inflación anual fuera, por ejemplo, de 3.68%, el monto se incrementa con ese mismo porcentaje para conservar el poder de compra.

Para poder solicitar la pensión de viudez, el IMSS solicita que se cumpla con alguna de estas condiciones:

Matrimonio

Haber estado casados al menos seis meses antes del fallecimiento, o bien, tener hijas o hijos en común.

Concubinato

Acreditar legalmente la relación, demostrando convivencia continua y estable.

Carácter vitalicio

La pensión se otorga de por vida, pero puede perderse si la persona beneficiaria vuelve a casarse o establece un nuevo concubinato.

