Inapam: Beneficios para los adultos mayores según el catálogo 2026

A dos meses de haber iniciado 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ya tiene actualizado de manera oficial su catálogo de descuentos. El documento puede consultarse en línea y reúne los beneficios vigentes para las personas adultas mayores que cuentan con su credencial activa.

De acuerdo con el catálogo actualizado, las personas adultas mayores con tarjeta o credencial del Inapam pueden acceder a distintos beneficios y descuentos en diversos rubros. Estos son:

Salud: descuentos en consultas médicas, laboratorios, medicamentos y ópticas

Alimentación: Reducciones en supermercados, tiendas de abarrotes y restaurantes

Transporte: Descuentos en autobuses, aviones, y transporte público

Cultura y Recreación: Entradas gratuitas o con descuento a museos, teatros, cines y zonas arqueológicas

Servicios Básicos: Descuentos en el pago del predial y agua

Asesoría: Acceso a asesoría jurídica y financiera gratuita o a bajo costo

Vestido y Hogar: Descuentos en tiendas de ropa y artículos para el hogar

¿Qué es el Inapam y cómo da beneficios a las personas?

El Inapam es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de diseñar, coordinar y conducir la política nacional orientada a la protección y garantía de los derechos de las personas de más de 60 años, en apego a lo dispuesto por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Entre sus objetivos se encuentra promover el desarrollo humano integral de este sector de la población, mediante acciones y programas que fomenten la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo u ocupación con retribución económica, y la reducción de desigualdades e inequidades de género, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Las personas que cumplan 60 años a lo largo de 2026 podrán tramitar la credencial del Inapam, documento que permite acceder a diversos beneficios y descuentos; para ello, una vez alcanzada la edad requerida, deberán acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar y presentar la documentación correspondiente.

Requisitos para inscribirse al Inapam y recibir una credencial:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra

Datos de la persona de contacto de emergencia:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Para ubicar el módulo de Bienestar más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de México.

