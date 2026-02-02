Inapam: Beneficios para los adultos mayores según el catálogo 2026

A dos meses de haber iniciado 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ya tiene actualizado de manera oficial su catálogo de descuentos. El documento puede consultarse en línea y reúne los beneficios vigentes para las personas adultas mayores que cuentan con su credencial activa.De acuerdo con el catálogo actualizado, las personas adultas mayores con tarjeta o credencial del Inapam pueden acceder a distintos beneficios y descuentos en diversos rubros. Estos son: El Inapam es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de diseñar, coordinar y conducir la política nacional orientada a la protección y garantía de los derechos de las personas de más de 60 años, en apego a lo dispuesto por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.Entre sus objetivos se encuentra promover el desarrollo humano integral de este sector de la población, mediante acciones y programas que fomenten la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo u ocupación con retribución económica, y la reducción de desigualdades e inequidades de género, con el fin de mejorar su calidad de vida.Las personas que cumplan 60 años a lo largo de 2026 podrán tramitar la credencial del Inapam, documento que permite acceder a diversos beneficios y descuentos; para ello, una vez alcanzada la edad requerida, deberán acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar y presentar la documentación correspondiente.Datos de la persona de contacto de emergencia:Para ubicar el módulo de Bienestar más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de México.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF