SAT promete congelar las cuentas de estos bancos en febrero 2026 por este motivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante febrero de 2026 aplicará el congelamiento de miles de cuentas bancarias en instituciones financieras que operan en México, una medida que, aunque se realiza de manera periódica, vuelve a generar inquietud entre los contribuyentes, el procedimiento responde a facultades legales de la autoridad fiscal y está vinculado directamente con el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias.

De acuerdo con el SAT, esta acción afecta a contribuyentes que mantienen adeudos fiscales o presentan irregularidades ante la autoridad , mientras la situación no sea regularizada, las personas involucradas no podrán realizar movimientos bancarios, ya que sus cuentas permanecerán bloqueadas hasta cumplir con los requisitos establecidos.

Cuentas de estos bancos podrían ser congeladas por el SAT

La dependencia recordó que tiene atribuciones para ordenar el congelamiento de cuentas en cualquier banco que opere en el país, ya sea de capital nacional o extranjero, conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. Entre las instituciones alcanzadas por esta medida se encuentran bancos como BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca, entre otros.

El SAT puede aplicar este bloqueo en casos como el incumplimiento en el pago de impuestos dentro de los plazos legales, la omisión en la presentación de declaraciones fiscales, la existencia de créditos fiscales firmes que ya no pueden impugnarse o el desacato a requerimientos y notificaciones emitidos por la autoridad.

Asimismo, la autoridad fiscal reiteró que los bancos están obligados a reportar mensualmente los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos en cuentas de un mismo contribuyente dentro de una misma institución, este monto se calcula de forma acumulada y no implica, por sí mismo, el cobro de un impuesto adicional, ya que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue eliminado.

La información recabada es utilizada para contrastar los ingresos reportados por los contribuyentes con sus declaraciones fiscales, en caso de detectar inconsistencias, el SAT puede iniciar revisiones para verificar el origen de los recursos.

