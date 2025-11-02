En el marco del Buen Fin 2025, el gobierno del estado de Sinaloa ofrecerá a los contribuyentes propietarios de vehículos descuentos en trámites, uno de ellos es solo el pago de seis mil pesos para liquidar sus adeudos de calcomanías y canjes de placa, correspondientes a unidades motrices modelo 2018 o anteriores.

José Carlos Cárdenas Mellado, director del Servicio de Administración Tributaria del Estado, dijo que con el objetivo de apoyar a la economía de las familias de los contribuyentes y para que se pongan al corriente en la regularización fiscal de sus vehículos se tiene previsto un programa de estímulos y descuentos.

También, se ofrecerá un descuento del 80 por ciento en honorarios, gastos recargos y multas en los pagos de las calcomanías , canje de placas de unidades del servicio particular y público.

En el caso del refrendo anual de concesión del servicio público, se aplicará un descuento del 100 por ciento en el cobro de recargos, multas, honorarios y gastos; en tanto que, en el caso de las licencias, se aplicará un descuento en su costo del 50 por ciento, a excepción de la de aprendiz.

Sobre los trámites de cambio de propietario, se hará valido una reducción del 50 por ciento en los mismos conceptos como parte de un programa de regularización de los contribuyentes que tienen adeudos por trámites vehiculares.

A los interesados en obtener estos beneficios del Buen Fin que paguen dichos conceptos con tarjetas de crédito, tienen la facilidad de pagarlos de tres a seis meses sin intereses, por lo que pueden realizar los trámites en línea.

