El pasado miércoles 29 de octubre, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, declaró que las nuevas medidas de autorregulación para prevenir el lavado de dinero, emitidas por la Asociación de Bancos de México (ABM), ayudarían a prevenir operaciones ilícitas y a digitalizar la economía.La declaración de Osuna sucede luego de los desafortunados señalamientos del Departamento del Tesoro contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. El directivo señaló que las nuevas medidas elevarán los estándares de prevención en las instituciones dedicadas a este giro.Entre las medidas, destacó que en el caso de BBVA, 95 % de las remesas que reciben ya caen en clientes con cuenta bancaria, con lo cual, el 5 % restante, si no tiene una cuenta, no podrán cobrarlas."Ese 5 %. Lo vamos a cerrar. [...] Nos parece que es mejor que el 100 % se deposite en una cuenta. Entonces, le das trazabilidad a la entrada y a la salida. Y luego algunas medidas que tienen que ver con cosas que son verdaderamente una mejor práctica, va a ser una mejor práctica internacional esta autorregulación", dijo.El presidente de la ABM, Emilio Romano, informó que las instituciones financieras adoptarán mejores prácticas y controles para prevenir el lavado de dinero, con el objetivo de cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana.En ese sentido, detalló que se elaborarán y distribuirán reportes sobre tipologías de delitos en materia de prevención de lavado de dinero.Así, a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos, con un documento y controles biométricos.Detalló que entre los cambios propuestos, se recomienda que las transferencias internacionales sean realizadas o recibidas únicamente entre cuentahabientes. Para personas morales, de manera inmediata y para personas físicas, a partir del 30 de junio de 2027.Romano dijo que se trata de medidas sugeridas por los bancos en México y no obedecen a sugerencias de autoridades de nuestro país o de Estados Unidos.