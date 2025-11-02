El pasado miércoles 29 de octubre, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna , declaró que las nuevas medidas de autorregulación para prevenir el lavado de dinero, emitidas por la Asociación de Bancos de México (ABM) , ayudarían a prevenir operaciones ilícitas y a digitalizar la economía.

La declaración de Osuna sucede luego de los desafortunados señalamientos del Departamento del Tesoro contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. El directivo señaló que las nuevas medidas elevarán los estándares de prevención en las instituciones dedicadas a este giro.

Entre las medidas, destacó que en el caso de BBVA, 95 % de las remesas que reciben ya caen en clientes con cuenta bancaria, con lo cual, el 5 % restante, si no tiene una cuenta, no podrán cobrarlas.

" Ese 5 %. Lo vamos a cerrar. [...] Nos parece que es mejor que el 100 % se deposite en una cuenta. Entonces, le das trazabilidad a la entrada y a la salida. Y luego algunas medidas que tienen que ver con cosas que son verdaderamente una mejor práctica, va a ser una mejor práctica internacional esta autorregulación ", dijo.

Más detalles sobre las medidas de autorregulación

El presidente de la ABM, Emilio Romano , informó que las instituciones financieras adoptarán mejores prácticas y controles para prevenir el lavado de dinero, con el objetivo de cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana.

En ese sentido, detalló que se elaborarán y distribuirán reportes sobre tipologías de delitos en materia de prevención de lavado de dinero.

Así, a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos, con un documento y controles biométricos.

Detalló que entre los cambios propuestos, se recomienda que las transferencias internacionales sean realizadas o recibidas únicamente entre cuentahabientes. Para personas morales, de manera inmediata y para personas físicas, a partir del 30 de junio de 2027.

Romano dijo que se trata de medidas sugeridas por los bancos en México y no obedecen a sugerencias de autoridades de nuestro país o de Estados Unidos.

