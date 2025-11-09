Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran en la semana del 10 al 14 de noviembre?

Esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos por letra de las Pensiones del Bienestar, correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, el último del 2025.

De este modo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.

Los recursos económicos se dispersarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, de acuerdo con la inicial del primer apellido del derechohabiente.

Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar esta semana?

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en noviembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

La tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

Cabe decir que en el presente mes continúa la entrega de tarjetas bancarias a las mujeres que se registraron a esta pensión durante agosto.

