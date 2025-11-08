Del 13 al 17 de noviembre, México vivirá una nueva edición del Buen Fin. Desde 2011, este programa nacional impulsa el consumo interno con rebajas en tiendas físicas y en línea.Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, se trata de un periodo que reúne a miles de comercios y bancos con promociones, meses sin intereses y bonificaciones exclusivas.Este año celebra sus 15 años, pero antes de lanzarte a las ofertas, te presentamos un sitio web para revisar qué tiendas de tecnología, ropa, maquillaje, muebles, entre otras, participan.En su 15° edición, el Buen Fin 2025 incorpora nuevas herramientas tecnológicas para comparar precios y verificar la participación de comercios oficiales.Hoy en particular te presentamos un sitio web creado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversas organizaciones del sector privado para proteger al consumidor y garantizar la transparencia del programa.Sin duda, te será demasiado útil para evitar caer en estafas y promociones falsas. A continuación, te compartimos el paso a paso para utilizarlo:Más de 10 mil comercios, entre tiendas físicas y en línea, participarán oficialmente. Entre las marcas confirmadas se encuentran Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, H&M, Walmart y Bodega Aurrerá.Si eres de las personas que prefieren comprar online, debes estar atento a las posibles estafas y promociones falsas que circulan en Internet.Recuerda que primero debes confirmar en el sitio oficial del Buen Fin 2025 si una marca o tienda participa. Si te encuentras con ofertas y descuentos en redes sociales o sitios sospechosos, evita hacer la compra y no introduzcas los datos de tus tarjetas bancarias.Otros consejos que puedes emplear para comprar de manera segura son:Finalmente, en el portal del Buen Fin 2025 también puedes consultar recursos adicionales para conocer tus derechos como consumidor.El objetivo del “Buscador de comercios participantes” es que las y los compradores realicen compras informadas, seguras y confiables en línea.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP