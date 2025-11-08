Buen Fin 2025: ¿Cómo identificar descuentos reales, según Profeco?

El Buen Fin es una iniciativa creada por la Secretaría de Economía y otras dependencias del Gobierno de México, con el objetivo de impulsar la economía y fortalecer el mercado nacional.

La campaña consiste en que, durante un fin de semana al año, los negocios y comercios registrados ofrecen descuentos y promociones exclusivas, lo que permite que muchas personas adquieran productos a precios considerablemente más bajos que durante el resto del año.

Para su edición 2025, el Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días: del 13 al 17 de noviembre.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido sobre posibles estafas por parte de algunas empresas participantes, pues asegura que varias de ellas lanzan ofertas falsas con el fin de atraer compradores.

Por ello, en uno de sus artículos más recientes, publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco compartió una serie de consejos para identificar descuentos reales y evitar caer en trampas publicitarias.

Según explicó el organismo, una de las estrategias más comunes de algunas compañías es inflar los precios justo antes del Buen Fin para simular grandes rebajas.

Por esta razón, la Profeco recomienda monitorear con anticipación los sitios o productos de interés para detectar posibles anomalías que alerten sobre este tipo de prácticas. Además, esto permite comparar precios en distintas tiendas y aprovechar la mejor oferta.

Asimismo, se sugiere revisar las condiciones de las promociones, ya que m uchas páginas de venta en línea omiten información importante que puede condicionar el descuento , como el método de pago, el banco participante o la vigencia de la oferta.

También es importante destacar que el Buen Fin solo aplica en un periodo definido, por lo que, si ves promociones que están fuera de las fechas establecidas, podrían no ser reales, ya que no forman parte de la campaña.

Por ello, la Profeco recomienda no dejarse llevar solo por el precio. Un descuento atractivo no sirve de nada si el producto no es de buena calidad o si realmente no lo necesitas. Recuerda que la mejor compra es la que planeas.

