20 de noviembre: a quién no le pagan triple por trabajar el día festivo en 2025

Aunque el 20 de noviembre es una fecha histórica en México, los trabajadores no recibirán pago triple ese día, ya que el descanso oficial se recorre este año al lunes 17 de noviembre conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, el tercer lunes de noviembre se considera día festivo o de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Esto significa que el jueves 20 de noviembre de 2025 será un día laboral normal para la mayoría de los empleados, mientras que el lunes 17 será el día oficial de asueto.

Por lo tanto, solo quienes trabajen el lunes 17 de noviembre deberán recibir pago triple, conforme al artículo 75 de la ley, que establece que los empleados que laboren durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario normal, el doble por el servicio prestado, es decir, un total de tres salarios por ese día.

En cambio, los trabajadores que no laboren ese día no recibirán pago extra, aunque las empresas pueden otorgar incentivos adicionales de forma voluntaria.

Otros días de descanso obligatorio en 2025

La LFT también marca otros días feriados, entre ellos:

1 de enero (Año Nuevo)

Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Independencia)

1 de octubre (cada seis años, por cambio de Poder Ejecutivo)

25 de diciembre (Navidad)

Además, se consideran feriados los días que establezcan las leyes electorales para celebrar elecciones

Datos

En México, generalmente los días de descanso oficial se recorre al lunes

El 20 de noviembre de 2025 no es día libre, ya que el descanso se recorre al lunes 17

Solo quienes trabajen ese lunes 17 de noviembre deberán recibir pago triple,

El jueves 20 será una jornada laboral ordinaria

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

