Pensión Bienestar: ¿Qué letras cobran el pago HOY, lunes 19 de enero de 2026?

La dispersión de pagos de la Pensión Bienestar se encuentra en curso. El calendario oficial de pagos fue dado a conocer por autoridades mexicanas a inicios de este mes, por lo que el Banco del Bienestar ya entrega los recursos de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Aquí te decimos quiénes cobran este lunes 19 de enero.

La entrega de los apoyos del Bienestar inició el 5 de enero y continuará activa hasta el 28 de enero.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar este lunes 19 de enero?

El día de hoy, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El lunes 19 de enero el turno es de las personas que tienen un apellido paterno que comienza con la letra M.

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Beneficiarios de qué programas sociales reciben pago este lunes 19 de enero?

El depósito del 19 de enero aplica para los siguientes apoyos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para quienes viven con una discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

A partir de este mes de enero, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Así quedan los pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

