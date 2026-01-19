Industria de vehículos pesados reporta caída

La industria de vehículos pesados en México cerró 2025 con retrocesos significativos en ventas, producción y exportaciones, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). El sector enfrentó desafíos tanto en el mercado interno como en el externo, lo que se reflejó en una menor demanda y ajustes en la producción.

En el mercado nacional, se observó una disminución en la compra de unidades nuevas y un aumento en la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos. Esta combinación de factores limitó la expansión del sector y afectó los ingresos de los fabricantes locales. En el mercado internacional, la volatilidad arancelaria generó incertidumbre entre las flotas extranjeras, retrasando decisiones de compra y afectando las exportaciones mexicanas.

Durante diciembre de 2025, las ventas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron 3,498 unidades, una caída de 62.7% en comparación con diciembre de 2024. En el acumulado del año, las ventas al mayoreo sumaron 30,673 unidades, lo que representa una disminución de 54.7% frente a las 67,704 registradas en 2024. Las ventas al menudeo también reflejaron la tendencia a la baja, con 3,306 unidades en diciembre, 39.27% menos que el mismo mes del año anterior, mientras que el total anual se ubicó en 39,833 unidades, 31.67% menos que en 2024.

En cuanto a la producción, diciembre mantuvo la tendencia observada durante el año. Al cierre de 2025, la fabricación de vehículos pesados acumuló 138,954 unidades, una caída de 34.8% frente a 2024, según datos de ANPACT.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, señaló que, ante los desafíos actuales, es indispensable reactivar el mercado interno, fomentar la inversión y generar un entorno regulatorio estable. “La certidumbre jurídica es fundamental para atraer inversiones y, por lo tanto, fortalecer la competitividad de la industria de vehículos pesados en México”, afirmó.

Arzate añadió que la industria continuará manteniendo un diálogo constructivo con el gobierno federal y con las autoridades estatales integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM). “Nuestro objetivo es mantener una industria competitiva y líder a nivel mundial, que contribuya al desarrollo económico del país y siga ofreciendo productos de calidad para el transporte pesado”, subrayó.

Con estos resultados, la ANPACT destaca la necesidad de políticas claras y acciones coordinadas entre el sector público y privado para superar los desafíos y recuperar la dinámica de crecimiento que caracterizó a la industria mexicana de vehículos pesados en años anteriores.

También afectó al mercado externo

Respecto al mercado externo, las exportaciones de vehículos pesados cerraron el año con 113,981 unidades, lo que implicó una baja de 28.6% en comparación con el acumulado anual de 2024. El comportamiento de diciembre confirmó la desaceleración observada en los principales mercados de destino.

