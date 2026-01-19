Las expectativas de inversión de las empresas en Jalisco atraviesan uno de sus momentos más bajos de los últimos años. De acuerdo con el indicador Ánimo Para Invertir, elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sólo 48.3% de las empresas del Estado considera que actualmente es un buen momento para invertir. Este nivel es similar al registrado durante la pandemia de COVID-19, cuando el indicador se ubicó en 47.4 por ciento.

Los resultados reflejan un escenario de cautela entre el sector empresarial jalisciense. En términos prácticos, únicamente cinco de cada diez empresas planean realizar inversiones a lo largo de este año, una proporción menor a la observada un año antes, cuando seis de cada diez compañías tenían previsto invertir. La disminución evidencia un deterioro en el ánimo empresarial frente a un contexto que perciben como complejo.

La situación no es exclusiva de Jalisco. Según los resultados de la encuesta nacional de Coparmex, sólo 39.5% de las empresas considera que el país ofrece condiciones propicias para invertir. A nivel nacional, el entorno económico, político y de seguridad se traduce en decisiones más conservadoras por parte de los empresarios.

Entre los principales obstáculos identificados por las empresas se encuentra la incertidumbre económica, que representa 26.1% de los factores que inhiben la inversión. A esta preocupación se suma la inseguridad, con 20.4 por ciento, así como el contexto político, que alcanza 18.4%. Estos elementos, en conjunto, configuran un escenario que limita la disposición a destinar recursos a nuevos proyectos.

Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco, señaló que los resultados de la encuesta reflejan la preocupación existente entre las empresas locales para concretar inversiones durante este año. Explicó que factores como la incertidumbre económica y política, la falta de certeza jurídica y la inseguridad que enfrentan las empresas en el Estado actúan como un freno para el crecimiento de la inversión.

El dirigente empresarial detalló que, de acuerdo con la más reciente entrega de Data Coparmex, se observa una reducción de 12% en la intención de inversión entre las empresas consultadas. Indicó que esta caída está relacionada con diversos elementos, como el cierre de empresas, la disminución del empleo, la incertidumbre jurídica y el aumento en los costos laborales, lo que deriva en una postura más cautelosa por parte de empresarios e inversionistas.

Flores López reiteró que uno de los factores que más preocupa al sector empresarial en Jalisco es la incertidumbre jurídica, particularmente ante la falta de una reforma judicial y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Subrayó que estos temas influyen directamente en la toma de decisiones de inversión.

Insistió en que la certeza jurídica es un elemento central para atraer inversiones y consideró que la reforma judicial no puede seguir aplazándose. Señaló que debe tratarse de una reforma distinta a la que ya se ha vivido a nivel nacional, con el objetivo de generar confianza entre los inversionistas.

El presidente del Centro Empresarial de Jalisco afirmó que, si se garantiza certidumbre jurídica, las inversiones llegarán, ya que los inversionistas buscan lugares donde sus recursos sean respetados, existan reglas claras que no cambien constantemente y la justicia se imparta de manera ágil.

Otro de los temas que genera preocupación en el sector empresarial del Estado es la revisión al T-MEC. Flores López destacó que este proceso debe tomarse con seriedad, ya que los socios comerciales demandan condiciones de seguridad jurídica que aseguren que sus inversiones serán respetadas y protegidas.

Por su parte, Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que en el sector industrial el 50 por ciento de las empresas planea realizar inversiones. No obstante, advirtió que existen retos importantes que deben atenderse para fortalecer el entorno productivo.

Entre las principales preocupaciones del sector industrial, Lancaster Jones mencionó el abasto de energía y la disponibilidad de talento y mano de obra. Indicó que, en este contexto, la seguridad ha pasado al tercer lugar entre los factores que inquietan a las empresas industriales de Jalisco.

¿Qué tipo de empresas invierten en Jalisco?

Tecnología - En 2025, Jalisco atrae inversiones de empresas tecnológicas, manufactureras y de alta especialización, incluidas firmas de semiconductores y servicios electrónicos avanzados.

Investigación - Compañías como Flex, ASE Group, Bosch y Jabil planean invertir en la Entidad, impulsando centros de investigación y producción.

Salud - El Estado también recibe capital de sectores como dispositivos médicos y agronegocios, con firmas enfocadas en manufactura de precisión y exportación.

Logística - Además, Jalisco es sede de empresas de logística y comercio electrónico que amplían su infraestructura. Su posición estratégica y ecosistema tecnológico lo consolidan como destino de inversiones diversificadas.

CT