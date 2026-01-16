Programas del Bienestar: Alertan por FRAUDE en ayuda a personas entre 30 y 64 años

Ante la circulación de mensajes y publicaciones en redes sociales que usan la imagen de Programas del Bienestar para prometer un apoyo económico a personas entre los 30 y 64 años de edad, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió a advertir que se trata de un fraude.Esta semana, durante una de sus conferencias matutinas, la Mandataria desmintió la existencia de un programa social por parte del gobierno de México para personas dentro de este rango de edad. Señaló, además, técnicas cada vez más sofisticadas y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) que hacen los delincuentes para que los contenidos generados parezcan anuncios legítimos.“Es falso que haya una ‘tarjeta del Bienestar’ o un programa dirigido a personas de entre 30 y 64 años. Hay muchos fraudes que circulan en redes sociales, incluso videos creados con inteligencia artificial que parecen reales y que están ofreciendo apoyos económicos inexistentes con ese supuesto programa”, explicó Sheinbaum.A este tipo de engaños se les conoce como "phishing", una estafa cibernética en la que los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos o instituciones gubernamentales, para robar información personal o financiera, como datos de tarjetas o contraseñas.Los mensajes suelen ser urgentes o amenazantes, con el objetivo de que las personas caigan en el engaño. Para lograrlo, los delincuentes suelen usar elementos que hagan más creíble el contacto, como logos oficiales y lenguaje formal.“Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por IA, porque a veces (el sello) es tan pequeñito que se va uno con la finta”, dijo la Presidenta.Refirió que no hay intención de censura al uso de la Inteligencia Artificial, simplemente se debe buscar cómo proteger a la población frente a fraudes digitales.“No es un tema de censura, es un tema que tiene que ver con un delito”, afirmó al explicar que incluso circulan videos hechos con IA en los que se usa su imagen para promover inversiones inexistentes.El sitio web oficial de Programas para el Bienestar compartió las siguientes recomendaciones para evitar ser engañado:Facebook: facebook.com/apoyosbienestarX: x.com/apoyosbienestarInstagram: instagram.com/apoyosbienestarTikTok: tiktok.com/@apoyosbienestarYouTube: youtube.com/@programasparaelbienestarWhatsApp: tinyurl.com/WAProgramasBienestarTelegram: t.me/programasparaelbienestarThreads: threads.com/@apoyosbienestar* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB