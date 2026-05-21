La mañana de este jueves 21 de mayo, el peso se mantiene estable frente al dólar. La divisa estadounidense se cotiza a las 8:30 horas en 17.3586 pesos por unidad, de acuerdo a datos de Bloomberg.

Según Bloomberg, el mercado estadounidense comenzó este jueves 21 de mayo en terreno negativo, presionado por el alza del crudo, el avance de los rendimientos de la deuda pública y la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

Lee también: La impresionante cifra que perdió México por culpa del gusano barrenador

Se trata de una jornada marcada por el nuevo repunte del petróleo, el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre de las negociaciones entre Washington y Teherán.

¿Cómo cerró el dólar el 20 de mayo de 2026?

El pasado miércoles 20 de mayo de 2026, el dólar cerró en 17.28 pesos por divisa estadounidense de acuerdo a información de Banxico.

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy jueves 21 de mayo

Hoy, jueves 21 de mayo, el tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) , es de 17.2938 pesos por dólar para este jueves 21 de mayo .

Tipo de cambio del dólar hoy jueves 21 de mayo en bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 17.74 BBVA Bancomer 16.46 17.59 Banorte 16.10 17.65 Banamex 16.75 17.71 Scotiabank 16.70 18.00

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente de su valor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS