Pensión Mujeres Bienestar: las beneficiarias que dejarían de recibir sus pagos en el corto plazo

La Secretaría del Bienestar confirmó que algunas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dejarán de recibir los pagos bimestrales de este programa social en los próximos meses.

Este apoyo, implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, sin importar su condición social, origen étnico o si reciben otros ingresos. El objetivo es reconocer la labor de las mujeres en sus núcleos familiares y contribuir a mejorar su autonomía económica.

La implementación de la Pensión Mujeres Bienestar se diseñó de forma escalonada. Aunque en sus inicios priorizó a las mujeres de 63 y 64 años, para finales de 2025 y principios de 2026 el registro se amplió para abarcar a todas las mexicanas desde los 60 años, cumpliendo así la meta establecida por el gobierno federal.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

Para este 2026, el Gobierno de México fijó un pago bimestral de 3 mil 100 pesos para cada beneficiaria, el cual se deposita de forma directa en las tarjetas del Banco del Bienestar asociadas a sus cuentas. Sin embargo, en los próximos meses algunas mujeres dejarán de recibir este apoyo.

¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

La suspensión de este apoyo económico responde a la transición de un programa social a otro. De acuerdo con las reglas de operación establecidas por las autoridades, al cumplir 65 años, las beneficiarias dejan de formar parte del padrón nacional de la Pensión Mujeres Bienestar para integrarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Este último programa, dirigido a todas las personas mexicanas de 65 años en adelante, está reconocido como un derecho en la Constitución, lo que significa que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo.

Una vez que las beneficiarias cumplen los 65 años, el sistema las da de baja de este padrón específico para incorporarlas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, garantizando que sus ingresos no solo se mantengan, sino que aumenten a 6 mil 400 pesos bimestrales.

De este modo, rebasar el rango de edad requerido para recibir la Pensión Mujeres Bienestar no implica que estas sean arrebatadas de un apoyo económico por parte de las autoridades federales.

La dispersión de recursos de ambos programas sociales se realiza bajo el mismo calendario de pagos de forma periódica, por lo que el cambio tampoco implica un retraso en los pagos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

