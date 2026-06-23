A medida que se acerca el cuarto bimestre del año, millones de beneficiarios se mantienen a la expectativa sobre la Pensión Bienestar y las posibles fechas de pago letra por letra en julio 2026. Este apoyo económico, dispersado por el Gobierno de México, representa un pilar fundamental para la economía de los sectores más vulnerables, quienes dependen de estos recursos para solventar sus gastos básicos.

Durante este periodo, la dispersión de recursos no solo contempla a las personas de la tercera edad, sino que abarca otros programas sociales vigentes. Esto incluye la pensión para Personas con Discapacidad, el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y la recientemente implementada Pensión Mujeres Bienestar, la cual está dirigida a mujeres de 60 a 64 años que no reciben otro beneficio similar.

Es importante recordar que la entrega de estos apoyos económicos se realiza de manera directa y sin intermediarios, utilizando exclusivamente la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo inician los depósitos de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha publicado el calendario oficial en sus canales institucionales, diversas fuentes y proyecciones basadas en bimestres anteriores han permitido establecer un panorama.

De acuerdo con la dinámica de pagos implementada recientemente, se estima que los depósitos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 podrían iniciar a partir del miércoles 1 de julio. Este esquema de distribución se realiza de forma escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno del beneficiario, lo que facilita el acceso al dinero en los cajeros automáticos y ventanillas del banco.

Calendario tentativo de la Pensión Bienestar: Fechas de pago letra por letra

A continuación, presentamos la lista con las fechas de pago estimadas:

Miércoles 1 de julio: Letra A

Jueves 2 de julio: Letra B

Viernes 3 de julio: Letra C

Lunes 6 de julio: Letras D, E, F

Martes 7 de julio: Letra G

Miércoles 8 de julio: Letras H, I, J, K

Jueves 9 de julio: Letra L

Viernes 10 de julio: Letra M

Lunes 13 de julio: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de julio: Letra R

Miércoles 15 de julio: Letra S

Jueves 16 de julio: Letras T, U, V

Viernes 17 de julio: Letras W, X, Y, Z

¿De cuánto será el pago de la Pensión Bienestar?

Para este cuarto bimestre de 2026, los montos de los apoyos económicos reflejan las actualizaciones establecidas por el gobierno federal. Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tengan 65 años o más, recibirán un depósito de 6 mil 400 pesos. Por su parte, las afiliadas a la nueva Pensión Mujeres Bienestar percibirán un total de 3 mil 100 pesos en sus cuentas bancarias.

En cuanto a los demás sectores vulnerables, la Pensión para Personas con Discapacidad otorgará un apoyo bimestral de 3 mil 300 pesos. Asimismo, el Programa de Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, dispersará la cantidad de mil 650 pesos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB