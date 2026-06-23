JUBICOM 16: Entrega recompensas por Permanencia y Cultura de Pago con derrama de más de 1.4 MDP

Con gran éxito se realizó la XI Entrega de Recompensas por Permanencia y IX Entrega de Recompensas por buena Cultura de Pago , a socios de JUBICOM 16. La asignación de recompensas se llevó a cabo el día 6 de junio en el marco de la LIX Asamblea Ordinaria de Representantes de Socios de JUBICOM 16.

ESPECIAL / JUBICOM 16

El beneficio por concepto de Recompensas por Permanencia consistió en la distribución de 100 pantallas de 55" las cuales fueron entregadas el día 20 de junio de forma física a cada uno de los socios, en las instalaciones del Auditorio del SNTE sección 16, gracias al esfuerzo de todos los socios que han cumplido y siguen cumpliendo con sus compromisos ante el Fideicomiso.

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También se repartieron 2 cuatrimotos, 3 motocicletas, 3 motonetas, 2 bicicletas eléctricas y 2 scooters eléctricos a socios por cumplir con una buena Cultura de Pago.

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La suma total fue por más de 1.4 millones de pesos entre ambos conceptos para beneficio de 112 socios.

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“Un grato reconocimiento a todos los socios beneficiados que por permanencia han logrado estar año con año apoyando a JUBICOM 16, continuamos invitando a todos los compañeros sindicalizados que aún no son parte de este programa, que se acerquen y puedan ser acreedores a todos los beneficios que tienen todos nuestros compañeros y sus familias actualmente”, expresó el Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya, Secretario General de la Sección 16 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de JUBICOM 16.

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Esto es una muestra de que JUBICOM 16, ha cumplido con sus socios, quienes con un sentido de previsión confiaron para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.

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