Una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes y usuarios del sistema financiero es si existe un límite legal para tener dinero en efectivo en México.

La respuesta corta es no: la legislación mexicana no establece una cantidad máxima de efectivo que una persona pueda guardar en su casa, negocio o portar consigo. Sin embargo, sí existen reglas y restricciones relacionadas con el origen del dinero, su transporte y su uso en determinadas operaciones. En esta nota te contamos los detalles.

¿Hay un límite de dinero en efectivo que puedas tener?

Una persona puede tener desde unos cuantos pesos hasta cantidades mucho mayores, siempre que pueda demostrar que esos recursos tienen un origen lícito en caso de ser requerido por las autoridades.

Lo importante no es cuánto dinero se tiene, sino la capacidad de justificar su procedencia. Si una autoridad fiscal o financiera detecta movimientos inusuales o inconsistencias entre los ingresos declarados y el efectivo disponible, podría solicitar información adicional para verificar el origen de los recursos.

Restricciones para pagos en efectivo

Aunque no existe un límite para poseer efectivo, la legislación mexicana sí establece restricciones para utilizarlo en ciertas operaciones de alto valor con el objetivo de prevenir el lavado de dinero.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe realizar pagos en efectivo por encima de determinados montos en actividades específicas. Entre ellas se encuentran la compra de bienes inmuebles, vehículos, joyería, obras de arte y actividades relacionadas con apuestas y sorteos.

De acuerdo con el portal oficial de prevención de lavado de dinero del Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunos de los límites vigentes son:

Compraventa de inmuebles: hasta aproximadamente 941 mil pesos en efectivo.

Compraventa de vehículos nuevos o usados: alrededor de 376 mil pesos.

Compra de joyería, relojes, metales preciosos y obras de arte: cerca de 376 mil pesos.

Cuando una operación supera esos montos, debe utilizarse otro medio de pago, como transferencias bancarias, cheques o instrumentos financieros autorizados.

¿Qué pasa con los depósitos en efectivo?

Los bancos están obligados a reportar ciertas operaciones a las autoridades financieras como parte de los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Esto no significa que depositar efectivo sea ilegal, sino que las instituciones deben monitorear operaciones que puedan resultar inusuales o relevantes.

Por ello, si una persona realiza depósitos importantes en efectivo, es recomendable conservar documentación que acredite el origen de los recursos, como contratos de compraventa, recibos, facturas o comprobantes de ingresos.

¿Hay prohibiciones para el transporte de dinero en efectivo?

Tampoco existe una prohibición general para transportar grandes cantidades de efectivo dentro del país. Sin embargo, en cruces internacionales sí aplican obligaciones de declaración cuando se superan ciertos montos establecidos por las autoridades aduaneras. Además, si una persona es requerida por una autoridad, deberá acreditar la procedencia legal del dinero.

Recuerda que la mejor práctica es mantener documentación que respalde el origen de los recursos y utilizar medios financieros formales para operaciones de alto valor.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO