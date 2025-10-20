Pensión Bienestar: ¿Por qué no aplica el pago de aguinaldo en este programa?

Mientras los millones de beneficiarios de la Pensión Bienestar en México esperan con atención el próximo depósito del 2025, es decir, del bimestre noviembre-diciembre, en redes sociales y grupos comunitarios ha comenzado a circular información sobre un supuesto pago extra, que correspondería al aguinaldo.

Sin embargo, las autoridades federales aclararon cuál será la dinámica para el próximo pago y por qué no aplica un pago de aguinaldo para este programa.

¿Por qué la Pensión Bienestar no da aguinaldo?

La Secretaría del Bienestar aclaró que la pensión para adultos mayores no contempla aguinaldo, ya que este beneficio es exclusivo de trabajadores con relación laboral formal.

El aguinaldo es una prestación laboral reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). La Pensión del Bienestar, en cambio, es un programa social que busca garantizar un ingreso básico a los adultos mayores de 65 años.

Al no existir una relación de trabajo entre el beneficiario y el Estado, no se generan obligaciones como las de un patrón hacia un empleado.

¿Cómo será el pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

El pago de noviembre de 2025 se entregará de manera regular, tal como se ha hecho en bimestres anteriores. Los beneficiarios recibirán 6 mil 200 pesos correspondientes al último bimestre del año.

La dispersión se llevará a cabo a través de la Tarjeta del Bienestar, mediante depósitos escalonados según el calendario oficial que publica la Secretaría del Bienestar en sus canales de comunicación.

