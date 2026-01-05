Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes serán los primeros beneficiarios en recibirla?

Con el anuncio de un nuevo calendario , en enero de 2026 la Secretaría del Bienestar reanuda los pagos de las distintas pensiones que otorga el gobierno federal a grupos vulnerables, con una buena noticia: un aumento en el monto de los pagos. Conoce aquí quiénes serán los primeros en cobrar el apoyo.

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que en 2025 la dependencia a su cargo dispersó apoyos económicos a 18.5 millones de personas, con una inversión de 579 mil 304 millones de pesos.

Para este año, la meta es llegar a 20.3 millones de personas beneficiarias de los programas sociales que opera la Secretaría:

"¿Cuál es la meta para el 2026? Hacia final del 2026 llegaremos a 20.3 millones de derechohabientes de las pensiones y programas de bienestar, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, que están establecidos en el presupuesto de la federación" , refirió.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar la Pensión Bienestar en 2026?

Además de compartir las proyecciones de la dependencia para este año, la funcionaria compartió las fechas en las que las y los derechohabientes de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Apoyo para Madres Trabajadoras podrán cobrar el primer pago del 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero.

De este modo, se confirmó que la dispersión de recursos económicos, a cargo del Banco del Bienestar, comenzará este mismo lunes 5 de enero, siendo los primeros en cobrar los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra "A".

Como es habitual, el calendario está organizado de forma alfabética para garantizar el orden al entregar los pagos.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026

Lunes 5 de enero - A

Martes 6 de enero - B

Miércoles 7 de enero - C

Jueves 8 de enero - C

Viernes 9 de enero - D, E, F

Lunes 12 de enero - G

Martes 13 de enero - G

Miércoles 14 de enero - H, I, J, K

Jueves 15 de enero - L

Viernes 16 de enero - M

Lunes 19 de enero - M

Martes 20 de enero - N, Ñ. O

Miércoles 21 de enero - P, Q

Jueves 22 de enero - R

Viernes 23 de enero - R

Lunes 26 de enero - S

Martes 27 de enero - T, U, V

Miércoles 28 de enero - W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar, bimestre enero-febrero 2026. ESPECIAL

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores suele dispersarse de forma bimestral, junto con otros apoyos del gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

En el 2026, estos son sus montos confirmados:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Como es usual, el dinero será depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente en las fechas indicadas por las autoridades.

