Domingo, 04 de Enero 2026

Profeco reprueba ESTE yogurt por incluir información falsa

En este estudio de calidad, cuyos resultados fueron dados a conocer en la Revista del Consumidor, la Profeco evaluó 18 productos diferentes

Por: SUN .

Entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, los yogures fueron sometidos a mil 884 pruebas. ESPECIAL/Canva

En un estudio publicado en la primera edición de la Revista del Consumidor de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó uno de los productos lácteos más consumidos en México: el yogurt. En esta publicación, la dependencia emitió una serie de recomendaciones, pero también descalificó algunos productos.

Como siempre, este estudio de calidad fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco. ¡Toma nota! Puede que tu yogurt favorito no sea tan sano como crees.

¿Cómo se sabe cuál es el peor yogurt de México, según Profeco?

Para llevar a cabo este estudio de calidad, Profeco evaluó 18 productos diferentes, entre los cuales se distinguen:

  • 2 yogures naturales
  • 4 yogures naturales endulzados
  • 1 yogurt natural endulzado deslactosado
  • 1 yogurt sabor natural
  • 2 yogures sabor fresa
  • 7 yogures con fresa
  • 1 yogurt con fresa deslactosado

Asimismo, es importante mencionar que los productos de muestra fueron adquiridos entre el 22 y 24 de octubre de 2025. Posteriormente, entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre del mismo año, fueron sometidos a mil 884 pruebas.

Estas pruebas empiezan con la evaluación de la información comercial de cada producto, para verificar el correcto etiquetado y la veracidad de los datos incluidos en la etiqueta, como; lote, caducidad, denominación, declaración nutrimental, etiquetado frontal ("sellos"), marca, contenido neto, ingredientes, alergenos, leyenda de conservación, país de origen, domicilio y razón social.

Claro que eso no es todo, pues también se toma en cuenta el contenido del producto, y se determina el aporte real de los siguientes compuestos:

  • Calcio
  • Proteína
  • Grasa y tipo de grasa
  • Carbohidratos
  • Microorganismos benéficos
  • Acidez
  • Contenido energético

¿Cuál es el peor yogurt en México, según Profeco?

Entre los productos expuestos por incluir información falsa o engañosa, incumpliendo la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, en sus etiquetas destacan los siguientes:

  • Vaca Blanca – Yogurt con fruta de fresa

Su contenido de grasa vegetal lo descalifica como yogurt.

  • Flor de Alfalfa – Yoghurt con fresa

No contiene la cantidad de microrganismos necesaria para calificar como yogurt.

  • Yoplait – Yoghurt sabor natural con probióticos

No existe la denominación "yoghurt sabor natural".

¿Cuál es el mejor yogurt en México según Profeco?

Mientras que es fácil descartar productos, elegir los "mejores" depende de muchas cosas. Sin embargo, aquí te dejamos algunas opciones de acuerdo a distintos parámetros.

Yogurt más barato (precio estimado por cada 100 g)

  • Yoplait, Yogurt con fresas y probióticos - $5 ($6 en presentación de 125 g)
  • Danone, Yoghurt sabor fresa - $5 ($47 en presentación de 900 g)
  • Danone, Yoghurt natural con endulzantes - $5 ($46 en presentación de 900 g)

Yogurt con menor contenido de azúcar por cada 100 g

  • Alpura, Yoghurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa – 4.7 g de azúcar ($52 en presentación de 900 g)
  • Bové, Yoghurt natural sin azúcar, orgánico - 4.9 g de azúcar ($66 en presentación de 1 kg)

Yogurt con mayor aporte de proteína por cada 100 g

  • Lala 100, Yoghurt con bifidobacterias y fresa, deslactosado – 5.3 g de proteína ($62 en presentación de 700 g)
  • Yoplait Doble Cero, Yoghurt natural con endulzantes sin grasa y sin azúcares añadidos - 5.2 g de proteína ($8 en presentación de 125 g).

