Este lunes, Wall Street abre “en verde” especialente para las petroleras estadounidenses luego de la detención de este fin de semana de Nicolás Maduro.

Once minutos después de que abriera el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 1.01 por ciento, hasta 48 mil 869 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0.54 por ciento en 6 mil 895 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0.45 por ciento, hasta 23 mil 339 puntos.

En la apertura de Wall Street, las empresas petroleras estadounidenses fueron las más propulsadas por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, que fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense en Nueva York.

Chevron, multinacional estadounidense de energía dedicada principalmente al petróleo y al gas natural, subía un 4,04 por ciento.

Por otro lado, otro gigante estadounidense de la energía, Exxon Mobil, ganaba un 1,1 por ciento.

Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7 por ciento y un 4 por ciento de ganancias respectivamente, pero se moderaron rápidamente.

Más allá de las petroleras, el mercado bursátil no reaccionaba especialmente. Históricamente, algunos terremotos geopolíticos no han tenido un gran impacto en la bolsa de valores, según la firma de servicios financieros UBS.

El secretario de Estado deEstados Unidos, Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 1.45 por ciento esta mañana.

