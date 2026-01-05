Concanaco Servytur prevé beneficios económicos por Día de Reyes en México

La celebración del Día de Reyes en México dejará un beneficio económico aproximado a los 26.136 millones de pesos este 2026, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

En un comunicado, Concanaco Servytur, que lidera Octavio de la Torre, proyectó un aumento del 8 % frente a la derrama de 2024, impulsado por el consumo de temporada y la dinámica comercial previa al 6 de enero.

Concanaco subrayó que esta fecha "no solo es una tradición", sino que "es un motor que sostiene empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se realizan en comercio establecido, con productos seguros y comprobantes que protegen derechos del consumidor".

También recordó que en México residen 36.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, considerados los principales protagonistas de la celebración.

La proyección para 2026 se sustenta en el comportamiento observado en años recientes, según Concanaco.

En este sentido, recordó que los beneficios económicos generados durante 2025 ascendieron a los 24.200 millones de pesos, mientras que fueron de 22.000 millones de pesos en 2024; y de 20.000 millones de pesos en 2023.

Para 2026, la confederación también anticipó que el crecimiento interanual de 8 %, tiene que ver con factores de contexto como el ingreso disponible de temporada, debido a beneficios como el aguinaldo y fondos de ahorro, y el incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026.

La confederación previó que la mayor demanda se concentrará en juguetes y electrónicos —videojuegos, tabletas, teléfonos, consolas y computadoras—, además de ropa, calzado, perfumes y artículos de cuidado personal, junto con el repunte de la venta de rosca de Reyes en panaderías y comercios de barrio.

Estimó que el impulso comercial beneficiará principalmente al sector comercio, donde existen cerca de 2.68 millones de establecimientos comerciales en el país, y destacó el impacto en la cadena de panificación y venta tradicional.

Concanaco también llamó a comprar "de manera segura en negocios familiares" y recomendó adquirir en comercios establecidos —en entornos rodeados de informalidad—, exigir ticket, nota o factura para cambios o garantías, revisar que los juguetes incluyan etiquetado e instructivos en español, edad recomendada y datos del responsable, entre otras recomendaciones.

Costos al alza

En contraste, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió en días recientes sobre el encarecimiento de la festividad para los hogares, por el aumento en el costo de la rosca, el chocolate y los regalos.

La ANPEC reportó que el gasto promedio para un festejo familiar de hasta quince personas —con rosca tradicional y chocolate— ascenderá a 901 pesos, un aumento de 21 % frente a 745 pesos del año pasado.

Además, estimó que, en un escenario típico de dos hijos con un regalo por cada uno, el desembolso promedio en obsequios ronda mil 350 pesos, 18 % más que los mil 145 pesos reportados previamente.

El sondeo de ANPEC también registró variaciones en precios de rosca por tamaño y punto de venta, con rangos que van desde 290 pesos para una rosca tradicional chica en panadería de barrio hasta 650 pesos para opciones grandes en franquicias, además de versiones "gourmet" que pueden llegar a 950 pesos en tamaño grande.

