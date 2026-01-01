Pensión ISSSTE: Derechohabientes recibirán PAGO DOBLE este día de enero 2026

El inicio del 2026 trajo una noticia positiva para las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues durante los primeros días del mes de enero recibirán pago doble.

El monto que recibirán miles de adultos mayores es el resultado de la suma de dos prestaciones clave: el depósito incluirá el pago correspondiente a la pensión de enero y la segunda parte del aguinaldo, un beneficio pendiente de 2025. La medida forma parte del esquema de prestaciones del ISSSTE, diseñado para garantizar liquidez a las personas pensionadas en los primeros días del año y apoyar sus gastos básicos tras la temporada decembrina.

¿Cuándo se entregará el pago doble de la Pensión ISSSTE?

El depósito del pago doble de la Pensión ISSSTE está programado para realizarse el viernes 2 de enero de 2026, fecha definida debido a que el 1 de enero es considerado día festivo, por lo que no hay operaciones bancarias en el país. Por esta razón, el ISSSTE ajustó su calendario para garantizar que los pensionados reciban sus recursos en el primer día hábil del año.

No obstante, en caso de que el aguinaldo no se deposite junto con la pensión, el organismo cuenta con un plazo máximo hasta el 15 de enero de 2026 para completar la entrega del monto restante.

Esquema de pagos de la Pensión ISSSTE 2026

La Pensión ISSSTE se deposita de forma mensual y directa en cuenta bancaria, un mecanismo que permite a los adultos mayores disponer de sus recursos de manera segura y puntual. De acuerdo con el esquema habitual del ISSSTE, los pagos suelen realizarse al final del mes previo o en los primeros días del mes que corresponde, dependiendo del calendario bancario.

Para 2026, el calendario tentativo de pagos de la Pensión ISSSTE quedaría distribuido de la siguiente manera:

Inicio de enero: depósito de la pensión de enero junto con la segunda parte del aguinaldo 2025 (2 de enero)

depósito de la pensión de enero junto con la segunda parte del aguinaldo 2025 (2 de enero) Finales de enero: pago correspondiente a febrero (30 de enero)

pago correspondiente a febrero (30 de enero) Última semana de febrero: depósito de marzo (27 de febrero)

depósito de marzo (27 de febrero) Cierre de marzo : pago de abril (31 de marzo)

: pago de abril (31 de marzo) Finales de abril: depósito de mayo (30 de abril)

depósito de mayo (30 de abril) Cierre de mayo: pago de junio (29 de mayo)

pago de junio (29 de mayo) Finales de junio: depósito de julio (30 de junio)

depósito de julio (30 de junio) Cierre de julio: pago de agosto (31 de julio)

pago de agosto (31 de julio) Últimos días de agosto: depósito de septiembre (31 de agosto)

depósito de septiembre (31 de agosto) Cierre de septiembre: pago de octubre (30 de septiembre)

pago de octubre (30 de septiembre) Finales de octubre: depósito de noviembre (30 de octubre)

depósito de noviembre (30 de octubre) Primera quincena de noviembre: pago del aguinaldo 2026

pago del aguinaldo 2026 Cierre de noviembre: depósito correspondiente a diciembre (30 de noviembre).

