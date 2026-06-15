Durante los primeros días del Mundial 2026, la Profeco ha atendido más de 200 casos por fraudes y problemas con boletos en las sedes de México. César Iván Escalante Ruiz, titular de la dependencia, alertó a los aficionados sobre la reventa y las fallas al descargar la aplicación oficial.

De las más de 200 atenciones registradas por Profeco a nivel nacional, destacan 114 llamadas al Teléfono del Consumidor por cobros indebidos y 124 asesorías en oficinas. En los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara, los principales reportes involucran fraudes en reventa y dificultades técnicas para visualizar las entradas digitales en los filtros de acceso.

¿Qué problemas reporta Profeco en el Mundial?

El funcionario detalló que en el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México se atendieron nueve casos, entre ellos una denuncia por posible fraude en la compra de un boleto en reventa y ocho asesorías para ayudar a los aficionados a descargar la aplicación necesaria para visualizar sus entradas.

En Monterrey, señaló, se registraron 10 atenciones: dos correspondieron a reubicaciones de personas con discapacidad por cuestiones de movilidad, una denuncia de fraude que fue canalizada a la fiscalía correspondiente y siete apoyos relacionados con la descarga de aplicaciones para acceder a los boletos.

Mientras tanto, en Guadalajara las intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en orientar a los

asistentes sobre el proceso para visualizar sus entradas digitales.

"Lo que pasaba es que la gente compraba sus boletos, pero no había descargado la aplicación. Entonces ahí se le orientaba para poderlo hacer", explicó Escalante Ruiz.

Cómo contactar a Profeco si asistes al Mundial

El titular de Profeco agregó que, a nivel nacional, las oficinas de la dependencia han realizado 124 atenciones relacionadas con el Mundial, principalmente para resolver dudas sobre derechos de los consumidores, trámites y canalizaciones a otras autoridades.

Asimismo, indicó que el Teléfono del Consumidor ha recibido 114 llamadas vinculadas con el evento deportivo, en las que se reportaron cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

Escalante Ruiz aseguró que la Procuraduría mantendrá presencia permanente en las sedes mundialistas y en puntos estratégicos de atención a visitantes, incluidos los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las zonas de festivales para aficionados.

"Vamos a continuar con la presencia en cada uno de estos lugares", afirmó el funcionario, quien reiteró que el objetivo es garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante el desarrollo de la justa deportiva.

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