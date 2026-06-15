El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige Antonio Martínez Dagnino, informó que llevará la Oficina Móvil a 23 estados de la República, del 15 al 19 de junio. En un comunicado, la dependencia explicó que para esta semana se tiene previsto realizar 13 mil trámites y atender a 5 mil 670 personas de comunidades alejadas y zonas urbanas del país.

De lunes a jueves, los módulos darán servicio en un horario de 9:00 a 17:00 horas; mientras que el viernes será de 9:00 a 15:00 horas.

¿Qué trámites se pueden realizar en la Oficina Móvil del SAT?

Los trámites que se pueden realizar en estas oficinas itinerantes son:

Inscripción al RFC

Generación y renovación de firma electrónica (e.firma)

Impresión de Constancia de Situación Fiscal (CSF)

Orientación fiscal

La dependencia precisó que el SAT realiza estas acciones en colaboración con autoridades federales y locales, con el propósito de apoyar al mayor número de poblaciones en la realización de trámites fiscales esenciales y evitando que realicen gastos de traslado a otros municipios.

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¿A dónde llegará la Oficina Móvil del SAT?

Chiapas

El módulo itinerante del SAT llegará al municipio de Cacahoatán, del 15 al 19 de junio, para ofrecer trámites y servicios en Calle Central Sur y 6.ª Poniente S/N, Col. Centro.

Zacatecas

El SAT llevará al municipio de Concepción del Oro un módulo de atención que brindará servicio del 15 al 19 de junio. Estará ubicado en calle Pulido No. 21, Col. Centro.

Veracruz

La Oficina Móvil dará servicio, del 15 al 19 de junio, en el municipio de Jáltipan y estará instalada en la Calle Juárez S/N, Col. Centro.

Michoacán

Para atender a la población del municipio de José Sixto Verduzco, se instalará un módulo itinerante del SAT el próximo 15 de junio. Las personas lo podrán encontrar en la Plaza Principal de esta comunidad.

San Luis Potosí

Del 15 al 19 de junio, llegará al municipio de Villa Hidalgo la Oficina Móvil del SAT y estará instalada en el Jardín Hidalgo S/N, Col. Centro.

Nayarit

El SAT instalará del 16 al 19 de junio una oficina itinerante en el municipio de Tecuala para brindar servicios a la población de esta localidad. Estará ubicada en Escobedo Pte. 250, Camichín, 63440 Tecuala, Nayarit.

Chihuahua

El ayuntamiento del municipio de Ascensión recibirá el 16 de junio una Oficina Móvil del SAT, la cual podrá ser localizada en Av. México, No. 115, Col. Centro.

Jalisco

Habrá un módulo de atención del SAT en el municipio de Jocotepec, el próximo 16 de junio, instalado en Hidalgo Sur No. 6, Col. Centro.

Del 17 al 19 de junio, estará en Chimaltitán, en el Salón Comunal, localidad Tepizuac, Calle San Juan, n.º 4.

Tlaxcala

El Ayuntamiento del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista recibirá un módulo itinerante del SAT, el cual estará instalado el 16 de junio en Calle Francisco I. Madero sin número.

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Coahuila

El 17 de junio, se instalará una Oficina del SAT en la Presidencia Municipal de Ocampo, ubicada en Calle Escobedo y Emilio Carranza S/N, Zona Centro.

Guerrero

En la Av. Zihuatanejo 21, instalará una Oficina Móvil los días 17 y 18 de junio, con el propósito de atender a la población de este municipio.

Estado de México

Al municipio de Temoaya llegará un módulo de atención del SAT, el cual dará servicio el 18 de junio en Mercado Reforma, ubicado en Av. Reforma, sin número.

Oaxaca

Como parte de las Campañas de Formalización que realiza el municipio de San José del Progreso, el SAT instalará el 19 de junio una Oficina Móvil en esta localidad, la cual estará en Calle Libertad, S/N. Oficinas que funcionarán con horarios diferidos:

Sonora

Como parte de las actividades de la Feria de Empleo San Luis Río Colorado Junio 2026, el próximo 15 de junio se instalará un módulo de atención del SAT, que dará servicio de 09:00 a 14:00 horas. Estará ubicado en Benito Juárez García, Sin Número, entre Calle 5 y Calle 3.

Michoacán

En el marco de las Ferias de Bienestar y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el SAT instalará cuatro oficinas móviles en diferentes localidades para dar servicio de 9:00 a 15:00.

El 15 de junio, estará en Tancítaro, ubicado en la Plaza Principal de este municipio. El segundo dará atención el 16 de junio en el Jardín Municipal de Susupuato.

En tanto, el 17 y 18 de junio se brindará servicio en el municipio de Teretán, en Benito Juárez No. 25, Tomendán. Por último, el 19 de junio estará en la Unidad Deportiva Melchor Ocampo-Balbuena, del municipio de Maravatío de Ocampo.

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Chiapas

Del 15 al 19 de junio, el módulo del SAT atenderá a la población del municipio de Cintalapa de Figueroa, en un horario de 09:00 a 16:00 horas. Estará ubicado en 1.ª. Norte Oriente No. 5, Col. Centro.

Colima

Al Auditorio Juan Rulfo, ubicado en Calle Progreso, No. 25, Col. Centro, Comala, llegará la Oficina Móvil, que ofrecerá trámites el 15 de junio, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. En tanto, el jueves 18 participará en las Caravanas para las Mujeres en la Propiedad Social 2026, dando servicio de 10:00 a 13:00 horas en la Casa Ejidal, Av. Reforma, No. 19, Col. Centro, Coquimatlán.

Hidalgo

En el marco de la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral Hidalgo 2026, el SAT instalará un módulo de atención el 16 de junio, el cual estará en la Plaza Principal de Atitalaquia, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Durango

El 16 de junio, la Oficina Móvil del SAT estará en el municipio de Guadalupe Victoria, donde atenderá a la población en un horario de 09:00 a 15:00 horas, dentro del Auditorio Luis Donaldo Colosio, ubicado en Calzada José Ramón Valdez, No. 101. También estará en el municipio de Vicente Guerrero, el próximo 17, en la Presidencia Municipal, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Coahuila

Al municipio de Múzquiz llegará el módulo itinerante del SAT para ofrecer servicios a la población local el 16 de junio, de 09:00 a 16:00 horas. Estará ubicado en Hidalgo No. 205. En tanto, el 17 de este mes estará en el municipio de Nava, instalado en el Auditorio municipal "21 de febrero", Calle V. Carranza y Emilio Carranza número 195, Zona Centro, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Tamaulipas

Del 17 al 19 de junio, habrá un módulo de atención itinerante del SAT en la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, el cual dará atención en un horario de 09:00 a 14:30 horas. Las personas lo podrán encontrar en Libramiento Naciones Unidas y Boulevard Práxedis Balboa, S/N, Parque Bicentenario.

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Baja California Sur

En el marco de la Feria Nacional del Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral de las Juventudes, el SAT instalará un módulo de atención el próximo 18 de junio que estará en funcionamiento de 09:00 a 14:00 horas. Este evento se realizará en la Arena La Paz, ubicada en General Félix Ortega, entre José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro.

Nuevo León

El Municipio de Anáhuac recibirá una oficina itinerante del SAT el próximo 18 de junio. Estará ubicada en la Teleaula del Centro Cultural, en Plaza Juárez. El mismo día habrá un módulo de atención en el municipio General Escobedo, en Av. Benito Juárez, Cabecera Municipal. En ambos casos, el servicio será de 09:00 a 15:00 horas.

Quintana Roo

El SAT llevará a Isla Mujeres una Oficina Móvil el próximo 18 de junio y estará ubicada en Av. Isla Contoy, No. 1222, Col. La Gloria, donde atenderá a la población de 09:00 a 16:00 horas.

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MB