Pensión Bienestar julio 2026: ¿Cómo recibir el calendario oficial por WhatsApp?

Mientras los beneficiarios de las distintas pensiones del Bienestar se encuentran a la espera de la publicación de las fechas del cuarto pago de 2026 (bimestre julio-agosto), la Secretaría del Bienestar recordó el medio oficial a través del cual se puede consultar de primera mano el calendario oficial de pagos, además de otra información relevante sobre los programas sociales del gobierno Federal: un canal de WhatsApp.

Este canal en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial es un medio de comunicación directa con las y los beneficiarios no solo de las pensiones, sino también de todos los apoyos que otorga el gobierno federal a la ciudadanía en condiciones vulnerables.

Por este canal, las personas reciben notificaciones de interés de manera segura y gratuita, como fechas de pago, convocatorias, avisos oficiales y noticias relacionadas con este tipo de apoyos.

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¿Cómo seguir el canal oficial de Programas para el Bienestar en WhatsApp?

Busca “Programas para el Bienestar” en la sección de “Novedades” si estás utilizando tu celular, o en el apartado de “Canales” si usas la versión web de WhatsApp desde tu computadora.

Da clic en “Seguir” dentro del canal. Toca el ícono de la campanita para activar las notificaciones. También puedes acceder directamente al canal de WhatsApp y seguirlo ingresando a este enlace .

¡Listo! Ahora podrás estar enterado al momento de las fechas de pago de programas como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, entre otros, incluyendo becas.

Con la habilitación de este canal de WhatsApp, las autoridades mexicanas hacen frente a la difusión de información falsa alrededor de los Programas del Bienestar.

El Gobierno federal hace hincapié en que la información oficial solo se publica a través de cuentas, canales y páginas oficiales. Reitera que todos los trámites que se dan a conocer son gratuitos y no requieren intermediarios.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en julio de 2026?

Los montos oficiales aprobados para este año mantienen su valor. La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años en adelante, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. Este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que la Constitución lo reconoce como un derecho inalienable.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destina sus recursos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este apoyo universal otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses con el objetivo de impulsar la independencia económica de las beneficiarias. Asimismo, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega pagos de 3 mil 300 pesos para respaldar a este grupo poblacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad de los solicitantes.

Finalmente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, facilita el cuidado infantil ante la ausencia de los padres con un monto de mil 650 pesos bimestrales.

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MB