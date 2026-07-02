La Bolsa de México pierde el 0.26 % y se ubica en las 67 mil 071 unidades

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves el 0.26 %, para apuntarse caídas en dos de las últimas tres sesiones, y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 67 mil 071.11 unidades , en una jornada de avances para la mayoría de mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias, con la excepción del Nasdaq Composite en EU Los beneficios obedecen al optimismo sobre una Fed menos restrictiva", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.26 % para registrar caídas en dos de las tres últimas sesiones".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las compañías: Walmex (-2.57 %), Genomma Lab (-2.37 %), Televisa (-2.1 %), Gentera (-1.59 %) y Banregio (-1.55 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que, pese al retroceso de este jueves, el índice mexicano en lo que va del año registra un avance del 4.3 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció el 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.48 unidades por billete verde, frente a los 17.55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 127 millones de títulos por un importe de 13 mil 405 millones de pesos.

De las 689 empresas que cotizaron en la sesión, 295 cerraron con sus precios al alza, 376 registraron pérdidas y 18 se mantuvieron sin cambios.

JM