Pensión Bienestar: ¿qué bancos cobran menos comisión al retirar en julio 2026?

Con la llegada del mes, miles de beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar recibirán sus pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de manera escalonada, conforme a la primera letra del primer apellido, tal y como ha ocurrido en las anteriores dispersiones. Sin embargo, durante esta entrega ha surgido una duda cada vez más frecuente entre las personas que no tienen un Banco del Bienestar cerca o a su alcance.

Una vez depositado el dinero, son decenas las personas que buscan hacer uso de él, por lo que acuden a cajeros para retirar su apoyo. En las sucursales del Banco del Bienestar hacer retiros con la tarjeta es completamente gratuito; sin embargo, muchas personas viven en lugares donde no existe una sucursal de esta institución, por lo que se ven obligadas a acudir a otras entidades financieras.

No obstante, realizar este tipo de movimientos en otros bancos suele generar una comisión que, aunque en algunos casos es baja, representa un gasto adicional para los beneficiarios.

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito? Esto dice el Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar ha reiterado de manera constante que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se deposita, ya que el recurso permanece resguardado en la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlo. Asimismo, la tarjeta puede emplearse para realizar pagos en la mayoría de los comercios y servicios del país.

No obstante, muchas personas prefieren utilizar efectivo, por lo que la duda sobre dónde conviene retirar el dinero vuelve a surgir después de cada dispersión.

¿Cuáles son los bancos que cobran menos comisión?

Aunque la mejor opción para retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sigue siendo el Banco del Bienestar, existen otras alternativas que aplican cargos relativamente bajos por disponer de efectivo.

Según las comisiones vigentes para 2026, estas son algunas de las opciones más económicas:

Inbursa: alrededor de 15 pesos por retiro.

BanCoppel: aproximadamente 15.52 pesos.

Banjercito: cerca de 16 pesos.

BanBajío: alrededor de 20 pesos.

Banco Azteca: aproximadamente 25.86 pesos.

Otras entidades financieras populares como BBVA, HSBC, Banorte, Scotiabank y Santander pueden cobrar incluso el doble o más por cada retiro realizado con una tarjeta ajena a su sistema.

Si se desea retirar el dinero en un banco distinto a los mencionados y existe preocupación por la comisión, es importante saber que, antes de confirmar la operación, el cajero automático mostrará el monto exacto que se cobrará por el servicio.

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Por ello, antes de aceptar la transacción, conviene revisar cuidadosamente el costo que aparecerá en la pantalla y decidir si vale la pena continuar o buscar otra institución con una comisión menor. De esta manera, los beneficiarios podrán aprovechar al máximo el apoyo recibido y evitar gastos innecesarios al momento de retirar su dinero.

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