Pensión Bienestar: ¿habrá pago del dinero en diciembre 2025?

El más reciente pago de la Pensión Bienestar 2025 se está entregando durante el presente mes de noviembre. Los beneficiarios deben tener en cuenta que, según el cronograma oficial de la Secretaría de Bienestar que se ha utilizado desde la implementación de estos programas, no se realizará ningún pago en diciembre. Por lo tanto, la próxima entrega del apoyo económico será hasta enero del próximo año.

¿Por qué no habrá pago de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

De acuerdo con la organización de la Secretaría del Bienestar, en el mes de diciembre, que iniciará dentro de algunos días, no se realizará ningún pago porque el recurso que corresponde a ese mes ya fue pagado, junto con el apoyo de noviembre. Es decir, el bimestre ya quedó saldado.

El próximo pago de la Pensión se entregará en enero, correspondiente al bimestre enero-febrero, y será la primera dispersión del año 2026.

Próximo pago de la Pensión Bienestar: fechas tentativas de enero 2026

Aunque todavía no se confirman los días exactos, se espera que los depósitos de la Pensión Bienestar comiencen en los primeros días de enero. Como en ocasiones anteriores, el calendario se organiza por orden alfabético de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

El proceso de depósitos comenzará con los beneficiarios cuyos apellidos paternos empiecen con las letras A, B, C, D y E, para asegurar una entrega de recursos ordenada, como ha sido la intención desde que se crearon los programas. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la información oficial que se publicará próximamente para conocer las fechas exactas, según su letra inicial, así como la sucursal bancaria que le toca a cada uno.

¿Cuánto pagará la Pensión Bienestar 2026 por programa?

Los montos de pago correspondientes al último bimestre del año se han mantenido sin modificaciones. Respecto al próximo año, todavía no se ha notificado ningún ajuste o incremento para 2026. A lo largo de estos últimos 12 meses, la asignación económica por programa ha sido esta:

Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

6 mil 200 pesos Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

3 mil 200 pesos Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Es importante esperar a que las autoridades den la información oficial para saber si realmente va a aumentar la ayuda económica que reciben las personas más vulnerables. Por ahora, cualquier cosa que se diga no es información oficial.

