Esta mañana de martes 25 de noviembre, el precio del dólar en México es de 18.47 pesos por billete verde en promedio . En esta segunda jornada de la semana, el peso mexicano presenta una apertura triunfal ante la divisa estadounidense.

Según información de Bloomberg , los datos de precio del dólar esta mañana representan una apreciación diaria de 0.19 % para el peso mexicano (Ciudad de México, 06:35 horas).

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.4997 pesos por un dólar estadounidense.

Estados Unidos y el mercado internacional

Los mercados internacionales presentan un comportamiento estable ante la calma que presenta EU ante el mundo con respecto al movimiento económico dentro de su territorio.

A nivel geopolítico, los mercados asiáticos reaccionan al alza tras gestiones diplomáticas de Donald Trump con Xi Jinping, presidente de la República Popular China , y Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa , para preservar la tregua comercial y reducir tensiones por Taiwán, en vísperas de su visita a China en abril.

Paralelamente, Washington reporta avances en su propuesta de paz para Ucrania ante las reuniones con Rusia en Abu Dhabi , aunque persisten bombardeos en Kiev y Odesa , lo que mantiene la incertidumbre en el frente europeo.

Los inversionistas también siguen atentos a datos económicos previos al feriado de Thanksgiving, clave para anticipar la postura de la Reserva Federal , en medio de expectativas de un recorte de tasas en diciembre.

En Wall Street , los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 0.26 % del Nasdaq.

Tipo de cambio del dólar HOY 25 de noviembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 16.90 18.94 BBVA Bancomer 17.59 18.72 Banorte 17.30 18.85 Banamex 17.86 18.95 Scotiabank 17.40 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues el valor de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

