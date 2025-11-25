En esta semana que va del 24 al 30 de noviembre, Costco México liberará por día, un grupo de productos con descuentos especiales. Esta temporada de ofertas conocida como "SOLO HOY" tendrá productos con rebajas disponibles tanto en tienda como en el portal en línea de la empresa. Aunque cabe destacar que habrá algunos productos que solo podrán ser comprados en línea por lo que tendrás que revisar la modalidad de pago que te conviene.El día de hoy martes 25 de noviembre, existen ocho productos de distintas líneas y departamentos de Costco con descuentos especiales.Recuerda que, para realizar una compra en esta cadena de tiendas, debes contar con una membresía activa y vigente, bien se trate de una compra en sitio o en línea. A continuación te mostramos un listado con los productos en descuento, el ahorro que permite la oferta y el precio final de compra para los usuarios activos de Costco. Aprovecha lo que necesites.Los productos se pueden comprar en ESTE ENLACE.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB