En esta semana que va del 24 al 30 de noviembre, Costco México liberará por día, un grupo de productos con descuentos especiales. Esta temporada de ofertas conocida como "SOLO HOY" tendrá productos con rebajas disponibles tanto en tienda como en el portal en línea de la empresa. Aunque cabe destacar que habrá algunos productos que solo podrán ser comprados en línea por lo que tendrás que revisar la modalidad de pago que te conviene.

El día de hoy martes 25 de noviembre, existen ocho productos de distintas líneas y departamentos de Costco con descuentos especiales.

Recuerda que, para realizar una compra en esta cadena de tiendas, debes contar con una membresía activa y vigente, bien se trate de una compra en sitio o en línea. A continuación te mostramos un listado con los productos en descuento, el ahorro que permite la oferta y el precio final de compra para los usuarios activos de Costco. Aprovecha lo que necesites.

Estos son los productos con descuento

Apple iPad Pro 13'' Wi-Fi 256 GB Plata en $24 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 6 mil pesos

en $24 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 6 mil pesos Yardistry Pérgola de Madera con techo de aluminio medidas 3.6 m y 3.6 m en $35 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 10 mil pesos aunque solo se puede comprar en línea

medidas 3.6 m y 3.6 m en $35 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 10 mil pesos aunque solo se puede comprar en línea Ninja cafetera Luxe 3 en 1; espresso, café y cold brew a precio especial para socios, aunque solo se puede comprar en línea

a precio especial para socios, aunque solo se puede comprar en línea Maytag lavadora 25 kg PetPro System en $13 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 6 mil pesos, aunque solo se puede comprar en línea

en $13 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 6 mil pesos, aunque solo se puede comprar en línea Café refrigerador 19'' French Door en $51 mil 999 pesos, aunque solo se puede comprar en línea

en $51 mil 999 pesos, aunque solo se puede comprar en línea HP Victus Gaming 16-d0537la Laptop 16" Full HD Intel Core i5 8GB 512GB SSD + Headset HyperX en $19 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 4 mil pesos

16-d0537la Laptop 16" Full HD Intel Core i5 8GB 512GB SSD + Headset HyperX en $19 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 4 mil pesos Xile Chile Dulces enchilados 850 a $379 pesos, lo que implica un ahorro de 100 pesos

enchilados 850 a $379 pesos, lo que implica un ahorro de 100 pesos Kidcraft centro de juegos Blue Ridge en $18 mil 999 pesos

Los productos se pueden comprar en ESTE ENLACE.

Te puede interesar: Miss Universo África y Oceanía renuncia a su título

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

