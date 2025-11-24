La Liga MX confirmó los horarios oficiales de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y uno de los detalles que más llamó la atención fue el inusual horario en el que se disputará la ida entre Xolos y Tigres. El duelo quedó programado antes de la media noche del miércoles 26 de noviembre, en uno de los horarios más tardíos que se recuerdan de manera reciente.

La programación responde a la reestructuración solicitada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), que pidió ajustes para evitar coincidencias entre los partidos Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey. Al reorganizar la agenda y priorizar el orden de elección por Tabla General, varios partidos se movieron de posición, incluido el de Xolos en Tijuana.

¿A qué hora se juega el partido Xolos vs Tigres y por qué es inusual?

El choque Xolos vs Tigres se jugará en el Estadio Caliente, pero quedó acomodado en el último turno de la jornada para no empalmarse con los otros juegos del día y permitir que los operativos de seguridad, transmisiones y logística se distribuyeran sin complicaciones. El horario, aunque atípico, también se alinea con la costumbre del cuadro fronterizo de disputar compromisos nocturnos, aunque en esta ocasión el cierre quedó particularmente tarde.

El partido quedó agendado para las 23:00 horas tiempo del Centro de México, un horario llamativo al considerar la diferencia con la zona fronteriza. En Tijuana, donde se jugará el encuentro, serán apenas las 21:00 horas, debido al huso horario del Pacífico. Esta diferencia de dos horas explica por qué el juego luce tan tarde en la agenda nacional, aunque localmente se disputará lejos de la medianoche para los Xolos.

Horario confirmado de la ida:

Xolos vs Tigres

Fecha y hora: Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas

Miércoles 26 de noviembre, 23:00 horas Sede: Estadio Caliente

En su comunicado emitido en redes sociales, la Liga MX reiteró que la modificación del calendario se hizo bajo facultades reglamentarias y con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para clubes, autoridades y aficionados en la Liguilla.

