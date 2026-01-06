La tienda de donas más popular de México, Krispy Kreme, se suma un año más a la celebración del Día de Reyes Magos c on una promoción especial válida en todo el país, ideal para compartir con familia y amigos.

Como parte de esta tradición, la marca anunció el lanzamiento de su ya esperada Rosca de Reyes, aunque con su característico sello. A diferencia de la versión tradicional, esta “rosca” está compuesta por 12 donas rellenas de queso con zarzamora, decoradas con una capa de crema y trozos de ate , evocando los sabores clásicos de la temporada.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Pero eso no es todo. A través de sus redes sociales, Krispy Kreme confirmó que su rosca también incluye los tradicionales muñequitos del Niño Dios. Cada docena contiene dos muñecos escondidos en distintas donas, lo que añade un toque divertido a la experiencia.

Además, la marca decidió premiar a sus clientes: quien encuentre uno de los muñequitos podrá canjearlo por una dona y un café totalmente gratis , siguiendo la tradición de “pagar los tamales”, pero al estilo Krispy Kreme.

X/@krispykrememx

¿Cómo funciona la promoción de Reyes de Krispy Kreme?

De acuerdo con las bases oficiales, la Rosca de Reyes en versión dona se vende únicamente por docena y cada caja incluye dos muñequitos.

El precio es de 359 pesos mexicanos por docena (el costo puede variar si se solicita por aplicaciones de entrega como Uber Eats).

La Rosca de Reyes de Krispy Kreme estará disponible hasta el 7 de enero o hasta agotar existencias.

¿Cómo canjear tu premio?

Para hacer válida la promoción y recibir los productos gratis, debes seguir estos pasos:

Guarda el muñequito, ya que deberás presentarlo.

En la tapa de la caja encontrarás dos cupones para recortar.

Acude a la sucursal de Krispy Kreme más cercana a tu domicilio con el muñeco y el cupón.

Tendrás hasta el 31 de enero para reclamar tu premio.

La promoción es válida en todas las tiendas Krispy Kreme, excepto en sucursales ubicadas en aeropuertos, Liverpool y tiendas de servicio.

También puedes leer: Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el 8 de enero

Con esta propuesta, Krispy Kreme reafirma su compromiso de adaptarse a las tradiciones mexicanas, ofreciendo una alternativa original y divertida a la clásica Rosca de Reyes . Una opción perfecta para quienes buscan compartir, celebrar y, con un poco de suerte, disfrutar de una dona y un café gratis para comenzar el año con un buen sabor de boca.

X/ @krispykrememx

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP