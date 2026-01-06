Costco: Esta es la cuponera de descuentos hasta el 19 de enero

Desde el pasado lunes 22 de diciembre, Costco publicó la cuponera con la que abrió el 2026 sus descuentos para los socios del club de supermercados. En el largo listado publicado por la propia cadena de tiendas podrás encontrar productos que puedes adquirir tanto en línea como en tienda física y otros más que se encontrarán exclusivamente en uno de estos dos espacios.

La lista completa de promociones se encuentra disponible en este enlace, En el documento podrás revisar cada una de las ofertas disponibles en la tienda.

Los descuentos comenzaron el pasado 22 de diciembre terminarán hasta el lunes 19 de enero. A continuación te mostramos las ofertas con descuentos más interesantes.

Mejores descuentos de la cuponera de Costco

Hay un descuento importante en las Macbook ofertadas por Costco con una reducción de 5 mil 500.

Una reducción importante en la compra de estos refrigeradores.

Estos son los descuentos disponibles en ropa; se encuentran exclusivamente en la modalidad en línea.

En cuestión de autos, las llantas siguen siendo uno de los productos que tiene promoción en Costco.

Y como último destacado, se encuentran este par de páginas del folleto, dedicadas a lentes.

OB