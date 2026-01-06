Si radicas en México y, no acostumbras a pagar tus impuestos, ¡aguas! Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reparte fuertes sanciones a todas las personas que incumplan con sus debidas obligaciones fiscales; o sea, que tengan deudas. En esta nota te contamos cuál te puede mandar a prisión por dos años.

Recordemos que, según el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) "las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas". En pocas palabras, los impuestos serán pagados por todo aquel que realice actividades físicas.

El delito de defraudación fiscal puede mandarte a la cárcel

El delito de defraudación fiscal se contempla en el Art. 108 del CFF, y engloba la omisión total o parcial del pago de impuestos a través de engaños.

Dicha falta incluye tanto pagos provisionales como definitivos y, se aplica en función del grado de cooperación del contribuyente y de su interés por lograr un acuerdo.

En este caso, pueden enviarte tras las rejas en un tiempo que abarca desde 3 meses a 2 años si tu deuda no excede los 2 millones, 236 mil 480 pesos.

Estos son los principales delitos por los que pueden sentenciarte

Entre los delitos más comunes al interior de México se hallan:

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Impresión ilegal de comprobantes.

La falsificación de documentos.

El ejercicio ilícito del servicio público.

El acceso no autorizado a sistemas.

