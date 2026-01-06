Martes, 06 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

SAT multará y mandará a la cárcel por 2 años a quienes tengan esta deuda

Mucha atención, que el SAT puede enviarte a prisión con penas de 3 meses a 2 años de prisión si cometes alguna de estas infracciones

Por: El Informador

La devolución del SAT está dentro de un marco vigente. ESPECIAL

La devolución del SAT está dentro de un marco vigente. ESPECIAL

Si radicas en México y, no acostumbras a pagar tus  impuestos, ¡aguas! Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reparte fuertes sanciones a todas las personas que incumplan con sus debidas obligaciones fiscales; o sea, que tengan deudas. En esta nota te contamos cuál te puede mandar a prisión por dos años.

Recordemos que, según el Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF) "las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas". En pocas palabras, los impuestos serán pagados por todo aquel que realice actividades físicas.

Mira: Diez años sin Bowie, el futuro sigue sonando

El delito de defraudación fiscal puede mandarte a la cárcel

El delito de defraudación fiscal se contempla en el Art. 108 del CFF, y engloba la omisión total o parcial del pago de impuestos a través de engaños.

Dicha falta incluye tanto pagos provisionales como definitivos y, se aplica en función del grado de cooperación del contribuyente y de su interés por lograr un acuerdo.

En este caso, pueden enviarte tras las rejas en un tiempo que abarca desde 3 meses a 2 años si tu deuda no excede los 2 millones, 236 mil 480 pesos.    

Lee: Llega al 60% el abasto de agua en la ZMG tras mega corte del fin de semana

Estos son los principales delitos por los que pueden sentenciarte

Entre los delitos más comunes al interior de México se hallan:

  • El Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
  • Impresión ilegal de comprobantes.
  • La falsificación de documentos.
  • El ejercicio ilícito del servicio público.
  • El acceso no autorizado a sistemas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones