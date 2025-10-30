Pensión Bienestar: ¿En qué tiendas puedo aprovechar mi pago de noviembre 2025?

El Banco del Bienestar ha compartido información sobre en qué tiendas puedes aprovechar tu pago de la Pensión Bienestar del mes de noviembre 2025. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

En la cuenta oficial del Banco del Bienestar en redes sociales se informó que las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar pueden pagar con su tarjeta Bienestar —donde recibirán su pago de noviembre 2025— en cualquier tienda del país, siempre y cuando cuente con terminal bancaria.

Así que, si deseas aprovechar tu último pago del año de la Pensión Bienestar, ya sea para tus compras navideñas, del Buen Fin 2025 o en cualquier tienda que acepte este método de pago, podrás hacerlo sin problema.

La tarjeta del #BancoDelBienestar �� es la mejor herramienta para realizar tus compras. ��️



Es aceptada en todo el país y es válida en cualquier comercio que cuente con terminal bancaria.



Usarla es fácil, rápido y seguro.



#TarjetaBancoDelBienestar pic.twitter.com/ozePG56vAG— Banco del Bienestar (@bbienestarmx) October 26, 2025

¿Hay fecha de pago de noviembre 2025 de la Pensión Bienestar?

Cabe destacar que aún se desconocen las fechas exactas en que se realizará el último pago de la Pensión Bienestar de este 2025 para las y los adultos mayores inscritos en el programa. Por ello, se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales de Programas para el Bienestar, donde se dará a conocer la fecha del pago de noviembre.

¿Qué programas para el Bienestar pagarán en noviembre 2025?

Además de la Pensión Bienestar, hay otros programas sociales cuyos pagos se realizarán durante noviembre. A continuación, te decimos cuáles son y el monto que se depositará:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores (65 y más): 6 mil 200 pesos por beneficiario.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil pesos.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años, y 3 mil 720 pesos por cada niño con discapacidad de 0 a 6 años.

Jóvenes Construyendo el Futuro: 8 mil 480 pesos.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS