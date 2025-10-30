A partir de hoy jueves 30 de octubre y hasta el lunes 10 de noviembre, podrás disfrutar de un descuento de hasta 35% en vinos, licres y cervezas en Walmart de México, bien sea a través de la tienda en línea o en las distintas sucursales de México.

La promoción, publicada el día de hoy, es exclusiva para personas mayores de 18 años y aplica para todas las sucursales de México a excepción de las de Chihuahua y Baja California. El límite de compra ha sido establecido a los 10 litros.

Estos son los vinos y licores en descuento y sus precios

Tequila Maestro Dobel Diamante Cristalino de 700 ml a $536 pesos

Whisky Johnnie Walker Red Label 700 ml a $285 pesos

Whisky Buchanan's Deluxe 750 ml a $496 pesos

Crema de Whisky Baileys The Original 700 ml a $278 pesos

Brandy Torres 10 de 700 ml a $272 pesos

Ron Bacardí Carta Blanca Superior 1.75 L a $370 pesos

Whiskey Jack Daniel's Old No. 7 de 700 ml a $360 pesos

Mezcal 400 Conejos Joven 700 ml a $367 pesos

Vino Tinto Riunite Lambrusco a $103 pesos

Licor de 43 a $350 pesos

Licor Hipnotiq n jugo de Frutas tropicales a $525 pesos

Vodka Smirnoff Tamarindo Picante a $187 pesos

Cognac Martell 700 ml a $838 pesos

Whisky Chivas Regal de 750 ml a $498.99 pesos

Vino Tinto La Redonda Ruby a $113 pesos

Whisky Old Parr 12 años Blended Scotch 750 ml a $548.50 pesos

Cognac Henessy VOSP 700 ml a $980 pesos

Ginebra Tanqueray ondon Dry Herbal a $402 pesos

Cerveza clara Coronita extra 24 a $239 pesos

Pack de cerveza Victoria ambar con 24 botellas a $239 pesos

Tequila 1800 Cristalino Añejo a $601 pesos

Tequila Gran Centenario Reposado a $259 pesos

Whisky Honnie Walker Black Label a $529 pesos

Ron Bacardí Carta Blanca a $213.99 pesos

Brandy Torres 5 Solera Reserva a $187 pesos

Tequila Don Julio Blanco a $441 pesos

Whiskey Jack Daniel's Honey a $360 pesos

Rompope coronado vainilla a $144 pesos

Vino Tinto Cune Crianza a $207 pesos

Tequila Patrón Añejo Cristalino a $578 pesos

Coctel de Coco Malibu con Ron Blanco a $181 pesos

Licor de hierbas aperol + cinzano To Spritz a $324 pesos

Mezcal Joven Montelobos 750 ml a $460 pesos

Licor de hierbas Jägermeister 700 ml a $369 pesos

Vino Rosado LA Cetto Blanc de zinfandel a $122 pesos

Bebida alcohólica preparada New Mix a $21 pesos

Boones Exotic Berry 750 ml a $60 pesos

Cerveza Minerva Stout a $26 pesos

Ginebra Bombay Sapphire a $421.73 pesos

Ginebra Gibson's London Dry Gin a $129 pesos

Ginebra Diega Rosa a $278 pesos

Ginebra Beefeater seca a $389.49 pesos

Ginebra Tanqueray a $493 pesos

Ginebra Roku The Japanese Craft a $519 pesos

Ginebra Puerto de Indias a $395 pesos

Ginebra Gibson blood Orange a $113 pesos

Gunebra Bulldog a $489 pesos

Ginebra destilada Mom a $434 pesos

Ginebra Cantera Verde a $217 pesos

Ginebra Monkey a $1,289 pesos

Te puede interesar: Desfile del CUCEI provocará cierres viales esta mañana (MAPA)

Toma en cuenta que, con tarjetas participantes, se puede utilizar un modo de compra de seis meses sin intereses.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB