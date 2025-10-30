Jueves, 30 de Octubre 2025

Economía |

Walmart pone en descuento sus vinos, licores y cervezas

Del 30 de octubre al 10 de noviembre, las bebidas alcohólicas en Walmart se encuentran en descuento

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

A partir de hoy, Walmart tiene en descuento su sección de vinos y licores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A partir de hoy jueves 30 de octubre y hasta el lunes 10 de noviembre, podrás disfrutar de un descuento de hasta 35% en vinos, licres y cervezas en Walmart de México, bien sea a través de la tienda en línea o en las distintas sucursales de México.

La promoción, publicada el día de hoy, es exclusiva para personas mayores de 18 años y aplica para todas las sucursales de México a excepción de las de Chihuahua y Baja California. El límite de compra ha sido establecido a los 10 litros.

Estos son los vinos y licores en descuento y sus precios

  • Tequila Maestro Dobel Diamante Cristalino de 700 ml a $536 pesos
  • Whisky Johnnie Walker Red Label 700 ml a $285 pesos
  • Whisky Buchanan's Deluxe 750 ml a $496 pesos
  • Crema de Whisky Baileys The Original 700 ml a $278 pesos
  • Brandy Torres 10 de 700 ml a $272 pesos
  • Ron Bacardí Carta Blanca Superior 1.75 L a $370 pesos
  • Whiskey Jack Daniel's Old No. 7 de 700 ml a $360 pesos
  • Mezcal 400 Conejos Joven 700 ml a $367 pesos
  • Vino Tinto Riunite Lambrusco a $103 pesos
  • Licor de 43 a $350 pesos
  • Licor Hipnotiq n jugo de Frutas tropicales a $525 pesos
  • Vodka Smirnoff Tamarindo Picante a $187 pesos
  • Cognac Martell 700 ml a $838 pesos
  • Whisky Chivas Regal de 750 ml a $498.99 pesos
  • Vino Tinto La Redonda Ruby a $113 pesos
  • Whisky Old Parr 12 años Blended Scotch 750 ml a $548.50 pesos
  • Cognac Henessy VOSP 700 ml a $980 pesos
  • Ginebra Tanqueray ondon Dry Herbal a $402 pesos
  • Cerveza clara Coronita extra 24 a $239 pesos
  • Pack de cerveza Victoria ambar con 24 botellas a $239 pesos
  • Tequila 1800 Cristalino Añejo a $601 pesos
  • Tequila Gran Centenario Reposado a $259 pesos
  • Whisky Honnie Walker Black Label a $529 pesos
  • Ron Bacardí Carta Blanca a $213.99 pesos
  • Brandy Torres 5 Solera Reserva a $187 pesos
  • Tequila Don Julio Blanco a $441 pesos
  • Whiskey Jack Daniel's Honey a $360 pesos
  • Rompope coronado vainilla a $144 pesos
  • Vino Tinto Cune Crianza a $207 pesos
  • Tequila Patrón Añejo Cristalino a $578 pesos
  • Coctel de Coco Malibu con Ron Blanco a $181 pesos
  • Licor de hierbas aperol + cinzano To Spritz a $324 pesos
  • Mezcal Joven Montelobos 750 ml a $460 pesos
  • Licor de hierbas Jägermeister 700 ml a $369 pesos
  • Vino Rosado LA Cetto Blanc de zinfandel a $122 pesos
  • Bebida alcohólica preparada New Mix a $21 pesos
  • Boones Exotic Berry 750 ml a $60 pesos
  • Cerveza Minerva Stout a $26 pesos
  • Ginebra Bombay Sapphire a $421.73 pesos
  • Ginebra Gibson's London Dry Gin a $129 pesos
  • Ginebra Diega Rosa a $278 pesos
  • Ginebra Beefeater seca a $389.49 pesos
  • Ginebra Tanqueray a $493 pesos
  • Ginebra Roku The Japanese Craft a $519 pesos
  • Ginebra Puerto de Indias a $395 pesos
  • Ginebra Gibson blood Orange a $113 pesos
  • Gunebra Bulldog a $489 pesos
  • Ginebra destilada Mom a $434 pesos
  • Ginebra Cantera Verde a $217 pesos
  • Ginebra Monkey a $1,289 pesos

Toma en cuenta que, con tarjetas participantes, se puede utilizar un modo de compra de seis meses sin intereses.

