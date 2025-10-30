A partir de hoy jueves 30 de octubre y hasta el lunes 10 de noviembre, podrás disfrutar de un descuento de hasta 35% en vinos, licres y cervezas en Walmart de México, bien sea a través de la tienda en línea o en las distintas sucursales de México.La promoción, publicada el día de hoy, es exclusiva para personas mayores de 18 años y aplica para todas las sucursales de México a excepción de las de Chihuahua y Baja California. El límite de compra ha sido establecido a los 10 litros.Toma en cuenta que, con tarjetas participantes, se puede utilizar un modo de compra de seis meses sin intereses.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB