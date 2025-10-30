INAPAM: Beneficios para los adultos mayores con credencial en el Buen Fin 2025

La credencial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), funciona como una herramienta de apoyo para las personas de la tercera edad.A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar la credencial del INAPAM que, además de funcionar como una identificación oficial, le brinda ciertos beneficios a los adultos mayores.Muchos de los adultos mayores que cuentan con esta credencial, se preguntan si hay beneficios para aprovechar el Buen Fin 2025 que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. La respuesta a esta duda es que no, la credencial del INAPAM no ofrece descuentos adicionales, los beneficiarios solo acceden a las promociones generales del evento.A pesar del Buen Fin, existe una larga lista de beneficios otorgados al presentar este documento del INAPAM, (que cada año se actualizan); los descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos son algunas de las ventajas que más ha generado interés entre las personas.Para consultar el catálogo completo de beneficios, puedes buscar directamente el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test*Con información de SUN. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV