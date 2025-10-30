Jueves, 30 de Octubre 2025

INAPAM: Beneficios para los adultos mayores con credencial en el Buen Fin 2025

A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar la credencial del INAPAM 

Por: El Informador

Muchos de los adultos mayores que cuentan con esta credencial, se preguntan si hay beneficios para aprovechar el Buen Fin 2025. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La credencial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), funciona como una herramienta de apoyo para las personas de la tercera edad.

A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar la credencial del INAPAM que, además de funcionar como una identificación oficial, le brinda ciertos beneficios a los adultos mayores.

Muchos de los adultos mayores que cuentan con esta credencial, se preguntan si hay beneficios para aprovechar el Buen Fin 2025 que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. La respuesta a esta duda es que no, la credencial del INAPAM no ofrece descuentos adicionales, los beneficiarios solo acceden a las promociones generales del evento.

A pesar del Buen Fin, existe una larga lista de beneficios otorgados al presentar este documento del INAPAM, (que cada año se actualizan); los descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos son algunas de las ventajas que más ha generado interés entre las personas.

¿Cuáles son los descuentos de la credencial del INAPAM?

  • Descuento en pago de Agua y Predial: Dependiendo de la localidad, los adultos mayores gozan de descuentos en el pago del predial, que va del 10% al 50%.
  • Ópticas: Cadenas como Ópticas Devlyn, Ópticas Lux y +Visión, ofrecen de un 10% a un 20% de descuento en sus servicios, dependiendo de la sucursal y el estado donde se encuentren.
  • Farmacias y laboratorios: consulta los lugares participantes en cada estado de la república.
  • Restaurantes: consulta los lugares participantes en cada estado de la república.
  • Transporte: El transporte público es gratuito para los adultos mayores en la CDMX ( Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero). De igual manera, en las centrales de autobuses realizan un pequeño descuento en la compra de boletos al presentar directamente la credencial INAPAM.

Para consultar el catálogo completo de beneficios, puedes buscar directamente el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

*Con información de SUN. 

