Tras octubre, en México, noviembre es uno de los meses más esperados por trabajadores y estudiantes, ya que es el del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas del país, y después de que el mes que está por terminar no incluyera días festivos. Sin embargo, no todos los llamados "puentes" de este mes están contemplados en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como descanso oficial.

De acuerdo con la LFT, los días de descanso obligatorios en 2025 son los siguientes:

1 de enero

Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre)

25 de diciembre

Esto significa que el 1 y 2 de noviembre, correspondientes a la conmemoración de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, no son días de descanso obligatorio para los trabajadores. Estas fechas suelen ser libres para estudiantes, pero en el terreno laboral se consideran días normales, salvo que el patrón otorgue el descanso por decisión interna o acuerdo con los empleados.

En 2025, el 1 y 2 de noviembre caerán en sábado y domingo, por lo que muchos empleados tendrán esos días libres por coincidir con el fin de semana, aunque no se trata de un "puente" oficial.

El único día festivo oficial de noviembre es el lunes 17, que se recorre del 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Ese día sí aplica como descanso obligatorio y, en caso de laborarse, debe pagarse al triple, según lo establece la LFT.

El Día de Muertos no genera puente laboral oficial ni en este 2025 ni en años anteriores, aunque en muchas escuelas, oficinas o dependencias gubernamentales se conceden esos días como descanso por tradición cultural o ajustes internos de calendario.

¿Se paga triple por trabajar el 1 y 2 de noviembre en 2025?

El 1 y 2 de noviembre no se pagan triple, ya que no son días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Solo los días feriados oficiales marcados en la ley y ya mencionados antes, generan un pago triple cuando se trabaja, como el 1 de mayo, el 16 de septiembre o el tercer lunes de noviembre, en este caso el día 17.

En cambio, el 1 y 2 de noviembre son laborales normales. Si un empleador decide otorgar descanso o pagar extra por esas fechas, se trata de una decisión interna o contractual, no de una obligación legal.

