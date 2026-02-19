¿Cuánto cobran de comisión los cajeros por retirar dinero de otros bancos?

Usualmente, las personas necesitan retirar dinero de un cajero para pagar de emergencia y en efectivo alguna cuenta; sin embargo, no siempre se está cerca de la sucursal bancaria de la que se tiene una tarjeta.

En caso de que así sea, te contamos cuánto cobran de comisión los bancos por retirar dinero del cajero, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) actualizados en diciembre de 2025.

Tienes que tomar en cuenta que la cantidad de comisión que cobran los bancos depende de cada uno y que, además, a veces cobran comisiones más altas por hacer retiros en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras.

Esta es la comisión que cobra cada uno de los principales bancos en México

Banco operador del cajero | Importe fijo mínimo | Importe fijo máximo

Multiva – $25.00 – $40.00

Bansí – $22.00 – $35.00

Santander – $24.00 – $30.00

Scotiabank – $30.00 – $30.00

Afirme – $30.00 – $30.00

Banorte – $27.00 – $30.00

HSBC – $30.90 – $30.90

BBVA – $29.50 – $29.50

Banamex – $26.50 – $26.50

Banco Azteca – $30.00 – $30.00

Banregio – $15.00 – $25.00

Banco del Bajío – $20.00 – $20.00

Banco Autofin – $20.00 – $20.00

Inbursa – $19.00 – $19.00

Mifel – $25.00 – $40.00

Bancoppel – $25.00 – $25.00

La Condusef indica que las comisiones varían de acuerdo a la ubicación y al giro comercial donde están instalados los cajeros automáticos, es decir, la ciudad o el establecimiento, ya sea un banco o un cajero al interior de una estación del tren o tienda, por ejemplo, además de que la lista de comisiones no incluye el IVA.

Al final, recomienda a los usuarios verificar antes de realizar cualquier operación con la institución elegida.

También señala que es importante que las personas recuerden que todos los retiros de efectivo y consultas de saldo que se realicen en los cajeros de los bancos a los que sí pertenece una tarjeta no cobran comisión.

ESPECIAL / Confusef

