La moneda mexicana arranca fuerte la mañana de este jueves 19 de febrero frente al dólar, en esta nota te contamos los detalles.

A las primeras horas de este día —08:30 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 17.28 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.08% con respecto al cierre de ayer, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.1392 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este jueves, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran debilidad frente al dólar. Por fortuna, el peso mexicano es la quinta divisa mejor posicionada; le anteceden el colón costarricense y el peso colombiano; en pérdidas, encabezan la libra esterlina y el peso argentino.

Este fue el valor del tipo de cambio en la jornada previa

El peso mexicano tocó las 17.09 unidades por dólar durante la mañana del miércoles, pero regresó la ganancia tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos y la minuta de la reciente reunión de la Reserva Federal (Fed).

La paridad despidió el día sobre 17.21 pesos y significó una depreciación de 0.5%, de acuerdo con las operaciones que reporta Bloomberg.

Analistas de Banamex consideran que el dólar se recuperó por la expectativa de un par de recortes en la principal tasa de interés de la Fed este año, en lugar de tres, luego de que datos de empleo apuntan a un mercado laboral muy estable.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 19 de febrero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 17.05 17.84 BBVA 16.35 17.49 Banorte 16.05 17.55 Banamex 16.69 17.65

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

