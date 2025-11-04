Pensión Bienestar: ¿Cuándo es el último pago de noviembre?

El objetivo de la Pensión Bienestar para adultos mayores es mejorar las condiciones de vida de las y los beneficiarios y, a su vez, permitirles el acceso a la protección social, contribuyendo a su economía. En este mes de noviembre se realizará el pago correspondiente al último bimestre del año, es decir, el de noviembre-diciembre

Calendario oficial de noviembre de la Pensión Bienestar

El calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre de 2025 de las Pensiones Bienestar fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Los pagos iniciaron el 3 de noviembre y finalizarán el día 27 de este mes; recuerda que el pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido. A continuación, te compartimos el calendario oficial de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en noviembre de 2025?

Según la página oficial de Programas para el Bienestar, el pago de la Pensión Bienestar del mes de noviembre de 2025 será de 6 mil 200 pesos por beneficiario. Se recomienda que las y los beneficiarios estén al pendiente del calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025, con el fin de conocer el día que les corresponde cobrar.

¿Qué programas del Bienestar pagaran en noviembre?

A continuación, te compartimos los programas para el Bienestar que pagarán durante noviembre, así como el monto que recibirán las y los beneficiarios:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

