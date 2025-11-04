Buen Fin 2025: Así puedes obtener hasta cuatro meses de tu sueldo con Fonacot

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció que ampliará sus horarios de atención del 3 al 15 de noviembre, con la intención de facilitar el trámite y entrega de créditos para las personas que busquen aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025, que se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Según el Fonacot se prevé otorgar cerca de 99 mil créditos por un monto total aproximado de 3 mil millones de pesos.

El acceso al crédito Fonacot puede alcanzar hasta cuatro meses de salario del solicitante y se transfieren directamente a la cuenta bancaria del trabajador, en ocasiones el mismo día en que se autoriza el trámite.

Para solicitar un crédito Fonacot, necesitas ser un empleado de más de 18 años con un mínimo de un año de antigüedad en tu trabajo actual, tener un contrato por tiempo indeterminado y trabajar en una empresa afiliada al Instituto. También deberás presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, estados de cuenta bancarios y tener mínimo dos referencias personales.

Requisitos principales

Edad: Ser mayor de 18 años.

Antigüedad laboral: Tener como mínimo un año de antigüedad en tu empleo actual.

Tipo de contrato: Contar con un contrato por tiempo indeterminado o de planta.

Empresa afiliada: Trabajar para un centro de trabajo afiliado al Instituto Fonacot.

Referencias: Proporcionar un mínimo de dos referencias personales.

Documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses), como recibo de agua, luz, predial, teléfono fijo o móvil, o estado de cuenta bancario, entre otros.

Estado de cuenta bancario a tu nombre con la clave interbancaria (CLABE) y sin límite de depósitos.

Los últimos cuatro recibos de nómina (para renovación).

Si deseas agendar una cita deberás cumplir los siguiente:

a) Ser cliente FONACOT o contar con un folio de pre registro (https://sistemacredito.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/preRegistro.php )

b) No deberás tener programada una cita en estado “CITA VIGENTE” o con un fecha que aún no haya pasado

c) Tu fecha de nacimiento deberá coincidir con la registrada en FONACOT o en el trámite de pre registro

MV