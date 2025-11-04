Fraudes bancarios y robo de identidad van en aumento: Condusef

A pesar de las alertas que prevalecen en el sistema financiero mexicano, los usuarios de la banca reportaron al primer semestre de 2025 un total de 2 millones 484 mil reclamaciones por posible fraude, un crecimiento de 5.2% respecto al mismo periodo del año previo, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El monto total reclamado por este concepto alcanzó un total de 10 mil 714 millones de pesos, equivalente a 72% del total de recursos por los cuales se interpusieron las quejas en contra de las instituciones bancarias del país. Del monto reclamado por usuarios en casos de posibles fraudes se abonó apenas una cuarta parte, es decir 2 mil 556 millones de pesos.

En tanto, la información de la Condusef muestra que el robo de identidad mantiene su tendencia al alza y en el primer semestre de 2025 las quejas por ese concepto acumularon un total de 634 millones de pesos, un aumento anual de 24.6%, lo que refleja la sofisticación de las modalidades de engaño y la vulnerabilidad persistente de los usuarios.

De esa modalidad, se devolvieron a los usuarios afectados poco más de 65 millones de pesos, alrededor de una décima parte de la cantidad reclamada.

Otras causas por las cuales los usuarios de la banca se quejan de posibles fraudes incluyen desde cargos o consumos no reconocidos en comercios físicos, por teléfono o internet, hasta disposiciones de efectivo no autorizadas en cajeros automáticos o ventanillas. También la apertura de cuentas o créditos sin autorización, transferencias electrónicas no reconocidas y cobros indebidos por servicios no contratados.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago del 3 al 7 de noviembre de 2025

Según la Condusef, en la banca de desarrollo también van al alza las quejas y en el primer semestre del año el Banco del Bienestar acumuló 43 millones 81 mil pesos reclamados por posible fraude, un crecimiento anual de 27.5%.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV